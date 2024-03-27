На платформе «МТС Маркетолог» теперь можно запустить рекламу в Telegram на абонентов других операторов России

«МТС Ads», рекламная вертикаль цифровой экосистемы МТС, сообщила, что в личном кабинете платформы «МТС Маркетолог» можно настроить рекламу в Telegram Ads по своей базе на абонентов других операторов РФ. Новый инструмент позволит владельцам малого и среднего бизнеса более эффективно прогревать аудиторию, увеличивать количество повторных покупок и повышать LTV клиентов.

Стоимость контакта составляет 0,9 руб. с НДС – в четыре раза ниже, чем стоимость SMS на номера телефонов других операторов РФ. Услуга доступна юрлицам и ИП, которые подтвердили свой профиль в личном кабинете «МТС Маркетолога».

Для того, чтобы запустить рекламную кампанию по своей базе клиентов в Telegram Ads на платформе «МТС Маркетолог», предпринимателю нужно загрузить файл с номерами телефонов своей клиентской базы в формате txt, csv, xls и xslx в личном кабинете «МТС Маркетолога». После загрузки файла с номерами любых операторов РФ в разделе «Рассылки по своей базе» алгоритм разделит базу на абонентов МТС и всех остальных. Через личный кабинет платформы «МТС Маркетолог» можно показывать рекламу в Telegram всем абонентам, кроме абонентов МТС.

Чтобы охватить всю свою базу, пользователь может настроить каскадную рекламную кампанию: абоненты всех операторов, кроме МТС, увидят рекламу в Telegram, а владельцы номеров МТС получат SMS-рассылку. Для этого необходимо написать текст рассылки и указать имя отправителя – текст SMS может отличаться от объявления в Telegram. Можно настроить каскад таким образом, чтобы неабоненты МТС тоже получили SMS, если не увидят рекламное сообщение в Telegram.