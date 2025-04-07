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Бертова Татьяна



07.04.2025 «Технониколь» инвестирует 1 млрд рублей в цифровизацию и автоматизацию логистики 1
19.03.2014 Спрогнозировать спрос — и извлечь выгоду. Опыт «ТехноНиколь» 1
09.07.2013 «ТехноНиколь» планирует продажи и операции на основе решений Oracle 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бертова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6741 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 90 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1129 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67747 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3232 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4819 2
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Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 161 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 472 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство 154 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31363 1
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Oracle Demantra Demand Management - Oracle Demantra Demand Planning - Oracle Demantra Real Time Sales and Operations Planning 16 2
Microsoft Office Excel 1211 1
Microsoft Office 3780 1
Шарафеев Даниэль 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147006 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43750 1
Европа 21862 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7141 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5586 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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