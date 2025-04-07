Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бертова Татьяна
|07.04.2025
|«Технониколь» инвестирует 1 млрд рублей в цифровизацию и автоматизацию логистики 1
|19.03.2014
|Спрогнозировать спрос — и извлечь выгоду. Опыт «ТехноНиколь» 1
|09.07.2013
|«ТехноНиколь» планирует продажи и операции на основе решений Oracle 1
Бертова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Oracle Corporation 6741 2
|Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351367, в очереди разбора - 760593.
Создано именных указателей - 172350.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.