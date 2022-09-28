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Oracle Cloud Infrastructure OCI Oracle IaaS Cloud Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service



28.09.2022 Брешь в облаке Oracle открыла хакерам магистральный путь к виртуальным дискам его пользователей

Ой, а чей это диск? Стало известно, что критическая уязвимость в облачной инфраструктуре Oracle (Oracle Cloud Infrastructure, OCI), выявленная в начале лета 2022 г., могла быть использована

28.02.2022 Как создать безопасную облачную инфраструктуру

е перспективы роста. Елена Миронова, директор по продажам облачных сервисов, Oracle в России и СНГ: Облако Oracle «приземлилось» в России Павел Кулаков, генеральный директор, Oxygen: Oracle нак
25.01.2022 Oracle анонсировала интегрированные сервисы DevOps для платформы OCI

помощи единых инструментов управления DevOps. Сервис OCI DevOps является частью облачной платформы Oracle Cloud Infrastructure. Благодаря этому пользователи OCI могут отказаться от управления

13.09.2021 Oracle открывает бесплатный доступ к учебным программам и сертификационным экзаменам Oracle Cloud Infrastructure

Oracle запускает программу бесплатного обучения Oracle Cloud Infrastructure (OCI) training и сертификации специалистов по направлению OCI. Сп
24.08.2021 Oracle представила MySQL Autopilot для MySQL Heatwave

представляет собой движок ускорения обработки запросов in-memory для СУБД MySQL Database Service в Oracle Cloud Infrastructure (OCI). MySQL Autopilot использует продвинутые алгоритмы машинного
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час

оступ к преимуществам технологий ARM. Новая вычислительная служба OCI Ampere A1 Compute, доступна в Oracle Cloud Infrastructure. Теперь клиенты могут запускать облачные и универсальные рабочие

01.03.2021 Compass Plus провела тестирование платформы Oracle Cloud Infrastructure

се большее число финансовых институтов переносит свою инфраструктуру в облако, тестирование на базе Oracle Cloud Infrastructure позволило в полной мере оценить масштабируемость и надежность Tra
27.11.2020 Schneider Electric использует Oracle Cloud для сбора и анализа данных о вторичных продажах

Service – High Performance Package и Oracle Analytics Cloud – Enterprise с использованием мощностей Oracle Cloud Infrastructure (OCI). В результате реализации проекта более 90% всех данных соби
16.09.2020 В облаке Oracle теперь можно развертывать полнофункциональные среды VMware

Впервые виртуальные серверные среды VMware можно создавать нативно в Oracle Cloud Infrastructure. VMware предлагает решения для повышения эффективности и управляе
31.08.2020 Nissan переходит на Oracle Cloud Infrastructure

что Nissan Motor Co., Ltd переносит высокопроизводительные вычисления из локальной инфраструктуры в Oracle Cloud Infrastructure. Nissan использует цифровые процессы проектирования продукции для
07.08.2020 Oracle Cloud VMware доступно во всех ЦОД Oracle и частных регионах Oracle Dedicated Region Cloud@Customer

а основе VMware, которая позволяет переносить рабочие нагрузки VMware в промышленной эксплуатации в Oracle Cloud Infrastructure. Oracle Cloud VMware Solution обеспечивает клиентам одинаковый оп
05.08.2020 «Тетрон» выбрал Oracle Cloud Infrastructure в качестве отказоустойчивой платформы для управления транспортом

ведущих ИТ-поставщиков для транспортных компаний в России, выбрал передовую облачную инфраструктуру Oracle Cloud Infrastructure (OCI) в качестве отказоустойчивой платформы для облачного решения
14.07.2020 Oracle представила Oracle Dedicated Region Cloud@Customer

ступ ко всем облачным сервисами Oracle, – сказал Клэй Магуйрк, старший вице-президент по разработке Oracle Cloud Infrastructure. – Благодаря Oracle Dedicated Region Cloud@Customer предприятия с
14.07.2020 Oracle объявляет о выпуске Oracle Dedicated Region Cloud at Customer

туп ко всем облачным сервисами Oracle, – говорит Клэй Магуйрк, старший вице-президент по разработке Oracle Cloud Infrastructure. – Благодаря Oracle Dedicated Region Cloud@Customer предприятия с
29.05.2020 Oracle выпускает аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM для повышения эффективности HR-функции

ьно-культурное разнообразие персонала, текучесть/удержание кадров, сравнительный анализ коэффициентов и анализ ценных специалистов. Это поможет клиентам получать максимум преимуществ от использования Oracle Cloud HCM. «В современной нестабильной бизнес-среде HR стал ключевым стратегическим бизнес-партнером для организации, — заявил Т.К. Ананд, старший вице-президент по направлению Oracle An
29.04.2020 Zoom развернула сервис в облаке Oracle

Корпорация Oracle объявила, что компания Zoom Video Communications выбрала облачную инфраструктуру Oracle Cloud Infrastructure для поддержки роста бизнеса в соответствии с постоянно растущими

20.02.2020 Oracle выпустила облачную платформу Oracle Cloud Data Science Platform

acle объявила о доступности платформы Oracle Cloud Data Science Platform с семью новыми сервисами и Oracle Cloud Infrastructure Data Science в основе. Новые сервисы помогут предприятиям сделать
29.10.2019 ПЭК переводит геораспределенный ИТ-кластер в Oracle Cloud Infrastructure

ПЭК, российский грузоперевозчик, выбрал и использует облачные сервисы Oracle Cloud Infrastructure (OCI) при создании эластичной отказоустойчивой инфраструктуры для
25.10.2019 Oracle запустит в 2020 году 20 новых регионов с дата-центрами Oracle Cloud

трами Oracle Cloud для поддержки клиентов по всему миру, в результате чего общее число дата-центров Oracle Cloud Infrastructure достигнет 36. Это расширение включает регионы в новых странах и р
11.10.2019 Oracle набирает сотрудников для поддержки бизнеса Oracle Cloud Infrastructure

планах найма около 2 тыс. сотрудников по всему миру для расширения бизнеса облачной инфраструктуры Oracle Cloud Infrastructure. По мере того, как компания внедряет новые,продукты и открывает п
30.09.2019 Oracle добавила автоматическую защиту критически важных нагрузок в Oracle Cloud

стоянное шифрование и автоматический патчинг. Доступный в настоящее время в облачной инфраструктуре Oracle Cloud Infrastructure, Oracle Data Safe включен во все сервисы Oracle Database Cloud. П
25.09.2019 Oracle и VMware стали партнерами для поддержки стратегий гибридных облаков клиентов

вому партнерству клиенты смогут использовать стек VMware Cloud Foundation в облачной инфраструктуре Oracle Cloud Infrastructure для реализации своей стратегии гибридных облаков. С помощью новог
18.09.2019 Oracle предлагает бесплатные облачные сервисы Always Free для Autonomous Database и Oracle Cloud Infrastructure

кциональные возможности автономной базы данных Oracle Autonomous Database и облачной инфраструктуры Oracle Cloud Infrastructure, включая виртуальные машины Compute VM, сервисы блочного и объект
14.05.2019 МЭИ при поддержке «Форс» перешел в облако Oracle

«Форс – центр разработки» объявил об успешном подключении Московского энергетического института (МЭИ) к облачным сервисам Oracle. Учебное учреждение реализует проект по использованию преимуществ Oracle Cloud в учебном процессе. Теперь студенты двух направлений – «прикладная информатика» и «бизнес-информатика» кафедры безопасности и информационных технологий (БИТ) инженерно-экономическо
21.03.2019 «Форс» развернул центр управления облачными сервисами Oracle Cloud в России

Cloud Service, Oracle Integration Cloud, Oracle Identity Cloud Service, Oracle CASB Cloud Service, Oracle Cloud Infrastructure и Oracle Container Cloud Service, Oracle Ravello и др. В частност
13.02.2019 Faberlic создаст микросервисную архитектуру учетной системы второго поколения на базе Oracle Cloud

tegration Cloud, Oracle Management Cloud, Oracle Identity Cloud Service, Oracle CASB Cloud Service, Oracle Cloud Infrastructure и Oracle Container Cloud Service . Они могут применяться как для

05.12.2018 «Форс» помог «ГС1 рус» освоить Oracle Cloud

Ассоциация автоматической идентификации «Юнискан/ГС1 рус» (далее – «ГС1 рус») сделала свой выбор в пользу облачных сервисов компании «Форс - Центр разработки» (далее – «Форс») на платформе Oracle Cloud. Организация расширяет применение облачных сервисов с использованием модели Oracle Universal Credits и активно осваивает облачные технологии, которые позволяют добиться гибкости в

14.11.2018 Ассоциация автоматической идентификации «Юнискан/ГС1 РУС» использует облачные сервисы Oracle для повышения надежности и доступности своих систем

ция автоматической идентификации «Юнискан/ГС1 РУС» (ГС1 РУС) расширяет применение облачных сервисов Oracle Cloud с использованием модели потребления Oracle Universal Credits. ГС1 РУС активно ос
12.11.2018 Узнайте на Oracle Cloud Day 2018 в Москве: как внедрить технологии будущего в российскую практику

Корпорация Oracle объявляет о проведении Oracle Cloud Day 2018, крупнейшей конференции по облачным технологиям и инновационным решения
26.10.2018 В Oracle Cloud анонсированы новые сервисы для обеспечения комплексной безопасности

сервисы позволяют клиентам повысить безопасность приложений, развернутых в облачной инфраструктуре Oracle Cloud Infrastructure новейшего поколения. Новые облачные сервисы включают межсетевой э
24.10.2018 AMD и Oracle создают облачные предложения на базе процессоров AMD Epyc

AMD на Oracle OpenWorld 2018 анонсировала появление первых инстансов Oracle Cloud Infrastructure на базе AMD Epyc. Oracle становится крупнейшим публичным облачным
24.10.2018 Директор по технологиям Oracle рассказал о будущем корпоративных облаков

азы данных Oracle, включая выделенную облачную инфраструктуру Oracle Exadata Cloud Infrastructure и Oracle Cloud at Customer («Облако Oracle у клиента»). Это имеет особое значение для российски
18.07.2018 «Росгосстрах» перенес бюджетирование из Excel в облако Oracle Cloud

От Excel к Oracle Cloud за пять месяцев «Росгосстрах», одна из крупнейших и старейшая Российская страховая компания, автоматизировала процессы бюджетирования при помощи публичного облачного сервиса Oracle
11.07.2018 «Пятерочка» и «Перекресток» перешли на облако Oracle одними из первых в России

рмаркетов «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», завершила проект по интеграции облачных сервисов Oracle Cloud at Customer («Облако Oracle у клиента») в ИТ-инфраструктуру компании. Компания р
22.06.2018 Oracle выпустила новые автономные облачные сервисы для мобильной разработки и интеграции данных

Oracle объявила о доступности облачных сервисов Oracle Cloud Platform следующего поколения со встроенными автономными возможностями. В их чис
10.05.2018 Oracle анонсировала автономные облачные сервисы для аналитики, интеграции и разработки

ual Builder Cloud, что отвечает планам компании предложить автономные возможности по всей платформе Oracle Cloud Platform. Благодаря встроенным алгоритмам искусственного интеллекта (AI) и машин
23.04.2018 ESET обучит более 200 специалистов при помощи Oracle Cloud до конца 2018 года

снял с нас эту проблему – мы запустили серию курсов и очень довольны результатами. Мы уверены, что Oracle Cloud можно использовать для решения широкого спектра задач, например, мы применяем ег
21.03.2018 «Росгосстрах» выбрал Oracle Cloud для бюджетирования и планирования с детализацией

анирования на основе нормативов, интеграция с BI-системой для достижения максимальной эффективности решения, а также с другими системами страховой компании.«Крупнейшие компании России и мира выбирают Oracle Cloud. Помимо функциональности клиентов привлекает удобная и доступная модель приобретения, развертывания и поддержки, – сказала Нина Путинцева, Директор департамента предпроектного конс
13.02.2018 Oracle расширяет Autonomous Cloud новыми сервисами

Президент Oracle по разработке продуктов Томас Куриан (Thomas Kurian) продемонстрировал новинки в Oracle Cloud Platform. В дополнение к Oracle Autonomous Database представлены автономные PaaS
14.11.2017 Публичные SaaS-сервисы Oracle доступны в ЦОД российских клиентов

е продаж облачных приложений Oracle SaaS Cloud at Customer в России. Публичные SaaS-сервисы Oracle нового поколения теперь доступны к заказу и размещению на территории российских заказчиков по модели Oracle Cloud at Customer. Эти бизнес-сервисы оснащены встроенными функциями мобильности, искусственного интеллекта и интернета вещей и охватывают все аспекты деятельности предприятия — от ERP,


Публикаций - 211, упоминаний - 349

Oracle Cloud Infrastructure и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6583 185
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 764 24
Microsoft Corporation 24301 16
Intel Corporation 12015 10
Amazon Inc - Amazon.com 2938 10
Broadcom - VMware 2302 9
Red Hat 1287 8
SAP SE 5178 8
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Data Prime - Дата Прайм 243 7
ФОРС - Центр разработки 610 7
Salesforce.com 416 7
Google LLC 11528 6
IBM - International Business Machines Corp 9385 6
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 41 6
AMD - Advanced Micro Devices 4079 5
Ovum 99 5
GitHub 733 5
Linxdatacenter - Связь ВСД 156 4
Megaport 6 4
Dell EMC 4996 4
Fortinet 371 4
Ростелеком 9374 4
KPMG 253 3
OITCG - Oman Information and Communication Technology Group 3 3
Cloudera 57 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 331 3
Box inc - box.com - box.net 340 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 788 3
ФОРС Дистрибуция 31 3
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Dropbox 483 3
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Oracle Siebel Systems 506 3
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Commvault 170 3
Dell Technologies - Dell Computer 2126 3
AT&T Inc 1668 3
МегаФон 8227 3
Cisco Systems 5052 3
Veeam Software 312 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 968 4
Фаберлик - Faberlic 93 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2708 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 228 3
Ингосстрах СПАО 402 3
ВсеИнструменты.ру - VI.Tech 264 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 347 3
Мосводоканал МГУП 66 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 111 2
LinkedIn 621 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6873 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 61 2
Альфа-Банк 1706 2
ТрансКонтейнер 38 1
AkzoNobel - АкзоНобель 8 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 15 1
Magnum Cash&Carry 2 1
Снежная Королева - СК Трейд 53 1
Vimeo - Видеохостинг 68 1
Aldo Coppola 2 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 1
Югория - страховая компания 40 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6874 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 422 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 94 1
Synlait Milk 1 1
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 1
JD.com - Jingdong Mall 86 1
Автобан ДСК ГК 13 1
Bank of America - Банк Америки 259 1
Coca-Cola Company 253 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1199 1
Комус 90 1
Deutsche Lufthansa Cargo 4 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 48 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10961 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1747 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1802 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4294 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3699 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 56 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2734 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 51 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5257 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1434 1
Правительство Нигерии 1 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 64 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 995 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 30 1
Колумбийская федерация муниципалитетов 1 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 173 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1644 1
Федеральное казначейство России 1700 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1163 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2937 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1045 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2633 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 40 5
Linux Foundation 180 3
OSI - Open Source Initiative 71 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1408 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 690 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 296 1
OpenJDK Community 7 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
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Kurian Thomas - Куриан Томас 45 14
Zavery Amit - Завери Амит 10 9
Hurd Mark - Херд Марк 95 8
Catz Safra - Катц Сафра 40 6
Johnson Don - Джонсон Дон 6 6
Жуков Олег 23 6
Лановенко Валерий 46 5
Daheb Steve - Дахеб Стив 6 4
Юдин Дмитрий 19 4
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 4
Капленко Валерий 15 3
Толстых Юрий 4 3
Захаров Павел 60 3
Тамбовский Андрей 14 3
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 3
Захаров Алексей 46 3
Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 3
Миронова Елена 8 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 197 3
Халяпин Сергей 82 2
Driel Jeroen Van - Дриел Ерун Ван 2 2
Illsley Roy - Иллсли Рой 5 2
Mohan Deepak - Мохан Дипак 7 2
Соколова Ольга 25 2
Xie Michael - Се Майкл 7 2
Vap David - Вэп Дэвид 9 2
Chobanyan Gerard - Цобанян Джерард 2 2
Pawlik Greg - Павлик Грег 4 2
Извеков Алексей 8 2
Buffomante Tony - Баффоманте Тони 2 2
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 2
Чонг Хенг Хан 2 2
Еремин Андрей 14 2
Пачикин Андрей 6 2
Ng Rondy - Нг Ронди 7 2
Леандров Александр 3 2
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 2
Solari Richard - Солари Ричард 2 2
Лагутин Алексей 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 137724 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13932 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51399 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41777 20
Европа 21534 17
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1865 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14023 13
США - Калифорния - Сан-Франциско 1406 9
Япония 13179 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16751 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16431 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1760 5
Индия - Bharat 5324 5
Казахстан - Республика 5395 5
Южная Корея - Республика 6540 4
Канада 4817 4
Швеция - Королевство 3594 3
Швеция - Стокгольм 385 3
Сингапур - Республика 1832 3
Великобритания - Лондон 2381 3
Азия - Азиатский регион 5371 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3491 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13190 3
Германия - Федеративная Республика 12520 3
США - Калифорния - Санта-Клара 179 3
США - Калифорния 4573 3
Италия - Итальянская Республика 4299 3
Франция - Французская Республика 7740 3
Украина 7503 3
Беларусь - Белоруссия 5461 3
Бразилия - Сан-Паулу 152 2
Турция - Турецкая республика 2284 2
США - Вашингтон - Сиэтл 400 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 432 2
США - Торонто 268 2
США - Техас - Остин 170 2
Ближний Восток 2884 2
Африка - Африканский регион 3412 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3300 2
Оман Султанат 109 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46352 45
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12648 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48919 21
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2118 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22999 19
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13184 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27574 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4552 13
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2611 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5432 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10557 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5579 10
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6678 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15793 8
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17481 8
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2599 8
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2717 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4855 6
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7307 6
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