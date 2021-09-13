Oracle открывает бесплатный доступ к учебным программам и сертификационным экзаменам Oracle Cloud Infrastructure

Oracle запускает программу бесплатного обучения Oracle Cloud Infrastructure (OCI) training и сертификации специалистов по направлению OCI. Специально разработанный учебный курс подразумевает подготовку специалистов с любым уровнем навыков и для различных ИТ-ролей. Каждый желающий может получить доступ ко всем курсам OCI в цифровом формате на любом из 13 языков. Кроме этого Oracle на время открывает бесплатный доступ к сертификационным экзаменам по Oracle Autonomous Database и еще 10 направлениям.

В связи с увеличением количества пользователей OCI по всему миру возникла острая потребность в расширении учебных программ. Компании все чаще делают выбор в пользу запуска своих критически важных нагрузок на OCI, чтобы получить возможность быстрой миграции, снизить издержки и повысить уровень безопасности. Поэтому Oracle активно развивает программы поддержки, а также создает условия, чтобы IT-специалисты познакомились с облачными решениями компании и могли обеспечить своей компании максимум отдачи от Oracle Cloud.

Новые учебные программы Oracle нацелены на получение экспертизы, которая с одной стороны позволит увеличить ценность IT-специалистов, а с другой стороны — заполнить пробелы на рынке труда. В результате бизнесу будет проще найти необходимых сотрудников, и компании будут быстрее развиваться, внедряя инновации вместе с OCI.

«За время пандемии мы наблюдали стремительно растущий дефицит в области ИТ-навыков, поскольку компании стали в большей степени полагаться на высокие технологии и облачные среды, чем когда-либо ранее. Эта проблема касается как специалистов, которые хотят построить лучшую карьеру, так и компаний, которые не могут найти квалифицированных сотрудников, — сказал Демьен Кэри (Damien Carey), старший вице-президент Oracle University — Доступность бесплатных учебных программ по одной из самых быстрорастущих облачных технологий в отрасли позволяет ИТ-специалистам повысить свой уровень, а компаниям — увеличить эффективность своих инвестиций в Oracle Cloud».

Новая программа Oracle включает в себя доступ ко всему каталогу тренингов по OCI, включая курсы для всех уровней подготовки и различных ролей на 13 языках, возможность отточить свои навыки на базе Oracle Cloud free Tier в реальном облачном окружении, полноценный процесс сертификации Oracle — от подготовки к экзаменам до тестирования и аттестации, Live-сессии с экспертами Oracle, на которых участники познакомятся с лучшими практиками и получать персонализированную обратную связь, помощь в трудоустройстве для соискателей, которые ищут новые возможности.

Бесплатная сертификация по OCI, Oracle Autonomous Database и 10 другим направлениям будет доступна в Oracle University вплоть до 31 декабря 2021. Доступ к тренингам по OCI будет предоставлен на постоянной основе. Узнаь больше о программе вы можете на сайте OCI.