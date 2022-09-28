Разделы

|

Брешь в облаке Oracle открыла хакерам магистральный путь к виртуальным дискам его пользователей

Уязвимость в Oracle Cloud Infrastructure позволяла производить чтение и запись на виртуальных дисках, принадлежавших другим пользователям. Проблему устранили, но подобные вещи происходят нередко.

Ой, а чей это диск?

Стало известно, что критическая уязвимость в облачной инфраструктуре Oracle (Oracle Cloud Infrastructure, OCI), выявленная в начале лета 2022 г., могла быть использована для получения доступа к чужим виртуальным дискам, сообщает издание Security Affairs. Сейчас этот баг устранен.

Уязвимость обнаружили эксперты компании Wiz в процессе работы над интеграцией своих систем с OCI.

«При попытке подключиться к виртуальному диску другого пользователя OCI мы с удивлением обнаружили, что операция проходит успешно! Мы получили доступ и на чтение, и на запись в другом аккаунте, который нам не принадлежит, — заявил Шир Тамари (Shir Tamari), глава отдела исследований Wiz. — Каждый виртуальный диск в облаке Oracle обладает уникальным идентификатором под названием OCID. Он не считается секретным; организации и не рассматривают его в качестве такового».

Выяснилось, что получив OCID виртуального диска потенциальной жертвы, не подключенный к активному серверу или не настроенный на общий доступ, злоумышленник может подсоединиться к диску и получить все права, чего не должно быть в принципе.

Как отмечено в публикации Wiz, залогом безопасности данных на виртуальном диске в облаке Oracle должна быть изоляция ресурсов индивидуальных пользователей.

orakl600.jpg

Ошибка в Oracle Cloud Infrastructure открывала доступ к чужим виртуальным дискам

«Клиенты ожидают, что их данные останутся недоступными для других клиентов. Однако уязвимости в механизмах изоляции облаков ломают барьеры между ресурсами отдельных клиентов, — говорится в публикации Wiz. — Этим в очередной раз доказывается ключевая значимость проактивного исследования безопасности облачных сервисов, ответственного раскрытия данных и открытого отслеживания уязвимостей для безопасности облаков».

Эксплуатация требовала некоторых условий

Эксплуатация устраненной уязвимости была возможна только при условии, что атакующий клиент и жертва располагались в одном домене доступности (Availability Domain). Это ограничение, впрочем, не играет большой роли, поскольку для каждого региона количество зон доступности невелико, и их идентификаторы можно высчитать.

Как «Тинькофф» проводит встречи и обучает 20 000 сотрудников ежемесячно
Импортозамещение ВКС

Исследователи также отметили, что недостаточная валидация пользовательских разрешений — довольно частая история среди облачных провайдеров, и что лучший способ выявлять такие проблемы — это регулярный аудит кода и сравнительное тестирование при разработке ключевых API.

Oracle получил информацию о проблеме 9 июня 2022 г. и исправил её в течение 24 часов.

«Без полной взаимной изоляции облачных хранилищ, принадлежащих разным пользователям, теряется самый смысл их использования, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Клиенты размещают в облаках данные, ожидая не только простого доступа откуда угодно, но и надежного хранения и конфиденциальности. Проблемы с нарушениями прав на доступ действительно встречается чаще, чем хотелось бы, но их, как правило, устраняют достаточно оперативно».

Роман Георгиев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Москве запускается производство грузовых электрокаров с российской электроникой

Microsoft запугивает владельцев древних ПК, чтобы больше заработать

В России создается импортонезависимая мобильная ОС с поддержкой Android-приложений

Гигантские смарт-ТВ стремительно дешевеют. Вышла бюджетная новинка на 98 дюймов

Свыше 100 сотрудников МВД наказали или уволили за использование на работе личной почты и мессенджеров

8 главных сфер применения GPU Cloud назвали аналитики Market.CNews

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие электрические зубные щетки для детей: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы со станцией самоочистки: выбор ZOOM

Лучшие недорогие гарнитуры для ПК: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Климатическое вторжение против потепления: ученые хотят заморозить полюса Земли

Шутка над беспилотными автомобилями выявила у машин серьезные проблемы

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября