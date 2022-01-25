Oracle анонсировала интегрированные сервисы DevOps для платформы OCI

Пользователям облачной платформы OCI компании Oracle стали доступны возможности CI (continuous integration) на базе сервиса OCI DevOps. Новый набор инструментов дополняет уже анонсированную в 2021 г. платформу CD (continuous deployment) и формирует комплекс CI/CD во всех коммерческих регионах OCI. Теперь разработчики могут делать коммиты исходного кода в репозитории DevOps, создавать и тестировать ПО, а также загружать проверенные версии в репозитории OCI для развертывания на платформах OCI.

Независимо от того, создают разработчики новые нативные приложения для облачных сред или мигрируют существующие нагрузки в OCI, сервис DevOps позволяет снизить сложность процесса развертывания ПО. За счет новой функциональности DevOps разработчики могут автоматизировать каждую фазу жизненного цикла приложений, обеспечивая ускорение выпуска релизов и снижение количества ошибок.

Благодаря появлению таких сервисов OCI DevOps как Code Repositories и Build Pipelines пользователи решения получили полную платформу CI/CD, которая упрощает доставку ПО в рамках OCI и оптимизирует процессы разработки.

Запуская новый проект, можно использовать DevOps как комплексную платформу CI/CD на базе OCI. Зеркалирование существующих репозиториев GitHub или GitLab в OCI Code Repositories помогает ускорить создание сборок ПО. Приняв очередной коммит, можно запустить DevOps Build Pipelines и быстро развернуть новую версию ПО на платформе OCI — вычислительных узлах (виртуальных машинах и Bare Metal), кластерах OKE Kubernetes и на уровне Functions.

При осуществлении миграции существующего приложение (с инфраструктуры on-prem или из другого облака) в OCI новые инструменты позволяют также перенести на OCI разработку и управление развертыванием. Сервис OCI DevOps обладает достаточной гибкостью, чтобы настроить интеграцию с уже созданными практиками CI/CD. А если нужно мигрировать нагрузки с сохранением существующего процесса CI (например, в Jenkins), можно перенести в новый сервис DevOps только развертывание и использовать дополнительные триггеры для работы с существующим конвейером CI. В результате появляется возможность оркестрировать релизный цикл при помощи единых инструментов управления DevOps.

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Сервис OCI DevOps является частью облачной платформы Oracle Cloud Infrastructure. Благодаря этому пользователи OCI могут отказаться от управления отдельной платформой CI/CD и настроить политики доступа для членов команд через IAM. OCI DevOps также позволяет защитить весь процесс работы с ПО за счет гранулярного управления доступом к ресурсам OCI. Созданные в процессе работы сборок ПО артефакты будут храниться в репозиториях OCI Artifact. Протоколы работы приложений и результаты развертывания сохраняются в сервисе OCI Logging. Из него в любой момент можно получить необходимые сведения для аудитов и контроля. Члены команд могут подписаться на уведомления о событиях, связанных с конвейером DevOps, через OCI Notifications.

Сервис DevOps не требует лицензионных отчислений по количеству пользователей. Платить необходимо только за вычислительные мощности и занятый объем хранилища, необходимые для работы конвейеров и репозиториев. Сервис DevOps автоматизирует управление запуском сборок ПО и делает возможной работу с несколькими конкурентными версиями ПО без дополнительных настроек поддерживающих хостов. OCI DevOps позволяет отслеживать весь жизненный цикл разработки ПО — от репозиториев с исходным кодом, конвейеров сборки и развертывания, до указателей, артефактов и окружений.

В число функциональных возможностей Build Pipelines входит интеграция тестов на уровне инструкций сборки ПО. Deployment Pipelines позволяют создавать релизы с прогрессивной доставкой (progressive delivery) и проверять влияние последних изменений на этапах разработки и в условиях реальных окружений до выпуска в продуктивную среду. Прямо из окружения DevOps можно восстановить предыдущее состояние любых компонентов в случае обнаружения каких-либо проблем в реальных условиях эксплуатации.