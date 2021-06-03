Платформа НТИ и «Уралхим» займутся развитием проектов рынка Фуднет

Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ) и АО «Объединенная химическая компания «Уралхим» (АО «ОХК «Уралхим») подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали гендиректор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков и гендиректор ОХК “Уралхим” Дмитрий Мазепин.

Подписание соглашения прошло в рамках презентации рынка Фуднет на ПМЭФ-2021. Дорожная карта рынка одобрена Экспертным комитетом по новым рынкам НТИ в ноябре 2020 года и находится на рассмотрении Межведомственной рабочей группы.

Фуднет - рынок новых технологий, продуктов и услуг в области производства и потребления питания. Его задача — создать в России экосистему для рынка продовольствия и персонализированного питания, обеспеченного интеллектуализацией, автоматизацией и роботизацией технологических процессов на всем протяжении жизненного цикла продуктов. По оценкам экспертов НТИ, к 2035 году размер рынка “Фуднет” составит 3,5 трлн долларов.

В рамках соглашения стороны будут развивать и поддерживать проекты в области рынка Фуднет: функциональное и персонализированное питание, производство новых высокотехнологичных ингредиентов, перерабатываемая упаковка, умное сельское хозяйство, а также содействовать развитию технологического предпринимательства.

Компании будут обмениваться опытом, проводить акселерацию проектов и команд НТИ. Соглашение предполагает также содействие развитию нормативно-правовой базы РФ, развитие высокотехнологичного экспорта продукции субъектов предпринимательства НТИ и развитие технологической инфраструктуры.

Стороны будут проводить ежеквартальные встречи для обмена опытом в инновационной деятельности и реализации проектов в области цифровой трансформации, участвовать в создании консорциумов для совместного решения актуальных задач. Сотрудники «Уралхима» смогут проходить программы повышения квалификации на профильных программах дополнительного профессионального образования Центров компетенций НТИ и организаций экосистемы НТИ.