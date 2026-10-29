Власти вложат более миллиарда в онлайн-сервисы управления земельными участками и недвижимостью

Роскадастр планирует расширить функциональность Национальной системы пространственных данных: доработать 18 электронных сервисов, автоматизировать проверки земельных участков и совершенствовать инструменты анализа рынка недвижимости. Работы стоимостью более 1 млрд рублей должны завершиться в ноябре 2027 г.



Миллиард на развитие

Как выяснил CNews, Роскадастр направит 1,053 млрд рублей на развитие Национальной системы пространственных данных.

Информацию об этом можно найти на сайте госзакупок. Техническое задание к тендеру было опубликовано 23 октября 2026 г. Поставщика выберут 16 ноября. Работы должны завершиться не позднее 16 ноября 2027 г. Финансирование предусмотрено из федерального бюджета.

Согласно техническому заданию, очередной этап доработок предполагает развитие уже действующей платформы. Его задача — объединять пространственные данные из государственных, региональных и муниципальных информационных ресурсов, проверять их достоверность и предоставлять пользователям инструменты для работы с земельными участками и объектами недвижимости.

Image by pressfoto on Magnefic Роскадастр направит более 1 млрд рублей на развитие Национальной системы пространственных данных

«Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (ФГИС ЕЦП НСПД) должна обеспечивать сбор, хранение, обработку, поиск и распространение пространственных данных, а также информационный обмен между ведомственными ресурсами. На их основе предоставляются электронные сервисы, связанные с недвижимостью и использованием земель, и формируются аналитические отчеты. Платформа рассчитана на граждан, организации, органы государственной власти и местного самоуправления.

Что доработают

В рамках доработки планируется улучшить поиск земельных участков и недвижимости по адресу, кадастровому номеру и другим идентификаторам. Система получит подсказки при вводе данных, расширенные фильтры и возможность переходить из карточки объекта к связанным государственным услугам и информационным ресурсам.

Также предусмотрена автоматическая проверка пространственных данных по расписанию, включая поиск ошибок в характеристиках и границах объектов. Администраторы смогут настраивать отображение записей и ввод данных, а пользователи — задавать геометрию объектов непосредственно на карте.

Подсистему аналитики доработают для подготовки более гибких отчетов. Пользователи смогут сравнивать показатели за разные периоды, применять взаимосвязанные фильтры, изучать пересечения земельных участков и анализировать попадание объектов в водоохранные зоны. Результаты можно будет представлять в виде таблиц, диаграмм и тепловых карт, а затем выгружать в PDF и PNG.

Для государственных и муниципальных органов предусмотрят персонализированные отчеты с учетом полномочий и территории ответственности. На публичном портале появятся дополнительные настройки картографических основ, интерактивные карты, статистические отчеты и тематические информационные разделы с обратной связью.

Восемнадцать электронных сервисов

Седьмая очередь предусматривает развитие 18 электронных сервисов, доступных через интернет без установки отдельных программ. В сервисе «Подготовка сведений о границах» автоматизируют часть согласовательных процедур: пользователи смогут направлять уведомления, передавать согласия и возражения с электронной подписью и отслеживать прохождение процесса. Сервис «Комплексные кадастровые работы» доработают для обработки XML-файлов с данными как минимум о 10 тыс. объектов недвижимости и автоматического завершения процессов после обновления сведений ЕГРН.

Сервисы «Земля просто», «Земля для стройки», «Земля для туризма» и «Земля для фермера» обеспечат работу с участками для предоставления в пользование, жилищного строительства, туризма и сельскохозяйственных проектов. Перечни участков должны автоматически актуализироваться при изменении их характеристик. Сервис «Места для малого бизнеса» доработают для оформления разрешений на использование государственных и муниципальных земель с интеграцией с Госуслугами.

Изменения затронут и сервисы для граждан и застройщиков. «Индивидуальное жилищное строительство» предназначен для подготовки сведений при подаче уведомлений о строительстве и его завершении, а «Мои объекты недвижимости» позволит просматривать сведения о своей недвижимости, отслеживать изменения и публиковать предложения о продаже или аренде. «Согласования в стройке» усовершенствует взаимодействие застройщиков с федеральными ведомствами, а «Исправление реестровых ошибок» — выявление и устранение неточностей в сведениях ЕГРН.

Остальные сервисы также получат новые инструменты. «Специализированные инструменты карты», «Конструктор анализа пространственных данных» и «Визуализация пространственных данных» расширят возможности работы с картами и проверки геометрии объектов. «Встраиваемый картографический компонент ФГИС ЕЦП НСПД» продолжит развиваться для внешних потребителей, а «Градостроительная проработка онлайн» — для анализа территорий и обмена пространственными данными. В «Инструментах ГКО» добавят справочный расчет налоговой нагрузки на объекты недвижимости. Техническое задание также предусматривает развитие сервиса «Аналитика рынка недвижимости» и остальных компонентов платформы.

Аналитика рынка недвижимости

Сервис «Аналитика рынка недвижимости» должен рассчитывать индексы цен на основе сведений ЕГРН о сделках купли-продажи, в том числе с земельными участками под офисно-торговые и производственно-складские объекты. Данные можно будет анализировать по периодам и территориям, отображать на картах, графиках и в таблицах, а результаты выгружать в PDF, CSV и XLSX.

Также планируется развить анализ сделок с индивидуальными жилыми домами и участками под ИЖС. Другие доработки затронут расчет кадастровой стоимости, проверку импортируемых данных, учет ценообразующих факторов и мониторинг процедур государственной кадастровой оценки. Владельцы недвижимости смогут получать информацию о начале и ходе оценки через личные кабинеты на Госуслугах, а уполномоченные пользователи — работать с отчетами об оценке рыночной стоимости и связанными документами.