В России строится платформа управления энергетикой на блокчейне

В России в рамках проекта НТИ создается цифровая платформа управления распределенной энергетикой. Платформа станет основой для создания единой модели розничного энергетического рынка с интеграцией блокчейн-технологий.

В рамках НТИ запущен проект «А-Платформа»

В рамках «Национальной технологической инициативы» (НТИ) запущен проект создания цифровой платформы управления распределенной энергетики. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Платформа НТИ».

Проект получил название «А-Платформа». Его реализацией займется компания «Ртсофт», работающая на российском рынке промышленной автоматизации, встраиваемых компьютерных технологий и разработки программного обеспечения. «Ртсофт» является участником одного из направлений НТИ – Energynet («Интернет энергий») – предполагающего развитие и продвижение услуг в сфере надежных и гибких распределительных сетей, распределенной энергетики и потребительских сервисов.

Для реализации проекта «Ртсофт» создала отдельное предприятие – «Интэлаб». Проект «А-Платформа» будет реализовываться с учетом принципов ахитектуры интернета энергии (IDEA). Он предполагает создание единой базовой цифровой платформы для систем управления распределенной энергетикой.

Для чего нужна цифровая платформа в области распределенной энергетики

Основными клиентами создаваемой цифровой платформы будут владельцы распределенных энергоресурсов, сетевые организации и сбытовые компании, промышленные предприятия, а в экосистему платформы войдут разработчики программного обеспечения, производители оборудования, вузы и НИИ.

В России в рамках проекта НТИ создается цифровая платформа управления распределенной энергетикой

Платформа позволит использовать на объектах малой энергетики современные цифровые технологии. В дальнейшем платформа сможет послужить основой для создания единой модели розничного энергетического рынка с интеграцией блокчейн-технологий.

Технический директор компании «Ртсофт», руководитель проекта «А-Платформа» Алексей Небера говорит, что цифровая платформа заработает к 2024 г. К настоящему моменту уже готовы базовые сценарии и информационные модели объектов управления и рыночных ограничений платформы и имитационные сценарии ее использования. Сейчас ведется активная разработка компонентов цифровой платформы и реализация пилотных проектов, направленных на апробацию разрабатываемых компонентов.

«К моменту полноценного запуска платформа будет работать на стыке таких цифровых технологий, как цифровые двойники, искусственные интеллект, промышленный интернет вещей, блокчейн и другие, - говорит Небера. - Таким образом, участники рынка смогут использовать на объектах распределенной энергетики новые технологии, обеспчеивающие эффективную автоматизацию процессов развития, контроля и управления режимами объектов при минимизации углеродного следа».

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Кроме того, платформа позволит работать с большими данными, что обеспечит выявление новых зависимостей для повышения эффективности использования распределенной генерации, систем накопления энергии и управляемых нагрузок потребителей.

Прогноз рынка EnergyNet к 2035 году

Согласно дорожной карте EnergyNet, рынок «умной энергетики» можно разделить на три сегмента. Сегмент «надежные и гибкие распределительные сети» включает в себя комплекс решений, обеспечивающих эффективную и надежную работу распределительной сети, открытой и адаптивной к новым объектам. В России к 2035 г. объем рынка в данном сегменте достигнет $15 млрд.

Второй сегмент, «Интеллектуальная распределенная энергетика», представляет из себя комплекс решений, обеспечивающих интеграцию в энергосистемы и совместную работу распределенной генерации, накопителей, средств регулирования нагрузки, а также обеспечивающих работу различного типа агрегаторов распределенных объектов энергетики. В России к 2035 г. объем рынка в данном сегменте составит $14 млрд.

Третий сегмент - «Потребительские сервисы». Он включает в себя комплекс решений, обеспечивающих конечным потребителям кастомизированные сервисы энергоснабжения и управления инженерной инфраструктурой. В России к 2035 г. объем рынка в данном сегмента составит $11,7 млрд. Всего объем российских производителей рынка Energynet вырастет к 2035 г. до $40,7 млрд.