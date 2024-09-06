В России бурно растет «каршеринг» программистов. Чаще всего арендуют разработчиков для «1С» и Android, но через год все изменится

В 2024 г. на рынке аренды ИТ-специалистов в России, компании в основном предпочитают Android-разработчиков и 1С-разработчиков, с 2025-2026 гг. такая тенденция изменится. Аутстаффинг, или «каршеринг» специалистов, становится важным инструментом для компаний, позволяя им эффективно справляться с изменяющимися требованиями в условиях стремительного технологического прогресса. Прогнозы на ближайшие годы указывают на продолжение роста данного направления рынка.

Какие специалисты востребованы

С 2024 г. рынок ИТ-специалистов в России демонстрирует значительные изменения в спросе на кадры. Исследование показало, что компании все чаще нуждаются в квалифицированных специалистах для реализации новых проектов и внедрения импортозамещающих технологий. Однако, несмотря на растущий интерес к аутстаффингу, высокие требования к кандидатам оставляют выпускников без опыта в сложной ситуации на рынке труда.

Результаты исследования показали, что в 2023 г. компании в основном предпочитали 1С-разработчиков (20%) и Android-разработчиков (14%). Однако в 2024-м г. наблюдается обратная ситуация: 18% спроса теперь приходится на разработчиков для Android, а 16% – на разработчиков для «1С». Согласно прогнозам респондентов, в 2025-2026 гг. бизнес, использующий ИТ-аутстаффинг, будет менее заинтересован в найме JavaScript и Android-разработчиков, а также специалистов по поддержке и DevOps-инженеров.

«К ИТ-специалистам, привлекаемым по схеме аутстаффинга, как правило, предъявляются высокие требования. Поэтому студенты без опыта не имеют шансов быть нанятыми таким образом. Исключения, конечно, бывают, но они редки. Выпускники ИТ-вузов без опыта часто не могут найти работу и для старта карьеры пытаются получить опыт и заработать стаж через сайты фриланса. А это давно известная проблема отрыва высшего образования от практических потребностей компаний и производства», — рассказал Дмитрий Паршин, исполнительный директор ALMI Partner.

Photo by Headway on Unsplash Большинству компаний дополнительные ИТ-специалисты нужны для запуска новых ИТ-проектов, разработки решений для импортозамещения и внедрения импортозамещающих технологий

Большинство организаций испытывают потребность в дополнительных ИТ-специалистах в связи с запуском новых ИТ-проектов (58%), разработкой решений для импортозамещения (54%) и внедрением импортозамещающих технологий (51%). Также 22% компаний обращаются за услугами айтишников при добавлении новых функций в существующие проекты. Среди наиболее востребованных направлений можно выделить разработку (56%), аналитику (46%) и дизайн (35%).

По данным исследования, в ближайшие годы среди актуальных направлений ИТ-разработки можно выделить программное обеспечение (71%) и аппаратное обеспечение (52%), модели развертывания и виртуализации (32%), а также цифровые технологии (24%), включая искусственный интеллект, большие данные и прочие. Среди основных трудностей, с которыми сталкиваются компании в области ИТ-разработки, отмечаются нехватка собственных разработчиков (25%), необходимость поиска отечественных решений (23%) и отсутствие обновлений программного обеспечения (21%).

По данным исследования SkillStaff о спросе на ИТ-аутстафферов за I полугодие 2024 г.: «Почти три четверти компаний (68%) рассматривают аутстафферов с высоким уровнем квалификации (Lead, Senior, Middle+). Данный показатель остался практически на том же уровне – 69% за период с января по июнь 2023 г. Количество заявок на кандидатов среднего уровня увеличилось и составляет 31%, в 2023 г. – 22%. Лишь 1% запросов приходится на специалистов с начальным грейдом (в 2023 г. – 2%)», — пояснила Полина Беляцкая, исполнительный директор SkillStaff.

Исследование рынка

По информации, полученной в результате исследования, проведенного SkillStaff и BCGroup, в 2024 г. рынок «каршеринга» ИТ-специалистов в России достигнет 265 млрд руб. и будет демонстрировать ежегодный двузначный рост. Больше половины компаний (61%) уже имеют опыт аренды айтишников, а 91% из них активно используют эту услугу на текущий момент.

Аутстаффинг представляет из себя аренду специалистов на время. «Большинство аутстаф-компаний специально резервируют пул ИТ-специалистов для выполнения потенциальных проектов заказчиков. При этом на практике есть случаи, когда компания-заказчик арендует экспертов, которые не имеют текущих задач в ИТ-компании. Например, когда специалист закончил один проект и ожидает начало другого», — поделилась мнением Полина Беляцкая.

По результатам исследования, ожидается, что в 2024 г. объем рынка ИТ-«каршеринга» составит 265 млрд руб., что на 18% больше по сравнению с 2023 г. В 2023 г. объем рынка составил 224 млрд руб. Исследование также указывает на то, что в следующие годы рынок «каршеринга» продолжит расти двузначными темпами: в 2025 г. прогнозируется увеличение на 18%, а в 2026 г. – на 17% по сравнению с 2023 г. «Согласно опросу аутстаф-компаний, за последние несколько лет количество арендуемых ИТ-специалистов выросло на 36%»,— прокомментировала Полина Беляцкая.

Согласно данным исследования, ИТ-компании, предлагающие эти услуги, ожидают роста прибыли в диапазоне 20-25%. Опрос среди заказчиков показал, что распределение затрат из ИТ-бюджета на эти услуги выглядит следующим образом: 26% уходит на розничную торговлю, 24% – на финтех, 21% – на цифровые экосистемы, и 8% – на телекоммуникации.

«На фоне стремительного развития технологий и увеличения спроса на ИТ-услуги, рынок ИТ-аутстаффинга демонстрирует устойчивый рост. Ранее эта область была недостаточно изучена, что делает наше исследование первым комплексным анализом рынка такой услуги в России. Наша цель – предоставить полное и структурированное видение о текущих тенденциях, возможностях и вызовах, с которыми сталкиваются участники рынка», — рассказал Никита Шабашкевич, CEO и основатель SkillStaff.

Тенденции рынка

«Каршеринг» продолжает набирать популярность среди компаний, стремящихся оптимизировать свои ресурсы. По мнению экспертов, таких как Никита Уткин, заместитель директора АНО «Платформа НТИ», данная модель позволяет организациям получать необходимые услуги без увеличения штата, что особенно актуально в условиях современной экономической неопределенности. По данным HeadHunter, количество вакансий в ИТ-аутстаффинге увеличилось на 18%, что подтверждает растущий интерес к данному подходу.

Общее количество ИТ-специалистов с различной специализацией составляет примерно 1,8 млн человек, что равно 2,4% от экономически активного населения (данные исследования Минтруда среди работников в области телекоммуникаций и связи).

«Аутстаффинг сохраняет свою популярность в силу множества причин, среди которых основной остается идея получения гарантированного не ключевого для организации или обслуживающего сервиса, специалиста без необходимости раздувать при этом штат и с сохранением определенной гибкости в планировании ресурсов», — считает Никита Уткин.

Согласно данным HeadHunter, тенденции на рынке ИТ-«каршеринга» соответствуют числу вакансий в ИТ-секторе, показывая рост на 18%.

Стоит отметить, что на фактор роста влияет дефицит кадров из-за активной трансформации бизнеса с начала пандемии, а также отъезд специалистов за границу в 2022 г. и активное импортозамещение ИТ-решений. «Такая ситуация создает очевидное неравновесие между количеством доступных специалистов и потребностями рынка. Работодателям приходится вкладывать все больше усилий в поиск, обучение и удержание сотрудников, что способствует увеличению стоимости ИТ-услуг на рынке. Поэтому ИТ-аутстаффинг становится все более востребованным с каждым годом. Как правило, у аутстаф-компаний или маркетплейсов аутстаффинга есть широкая база специалистов, которых можно арендовать как для краткосрочных задач, так и на долгосрочные проекты. Такой подход позволяет бизнесу более гибко и эффективно управлять своими ресурсами, экономить время и средства, а также получать доступ к высококвалифицированным ИТ-специалистам», — рассказала Полина Беляцкая.

Сроки и экспорт сотрудников

«Каршеринг» специалистов зависит от выполняемых ими требований и реализации тех или иных проектов. Средняя продолжительность найма специалистов составляет 18 месяцев, с заметными различиями в зависимости от направления работы. О перспективах экспорта ИТ-аутсорсинга в условиях меняющегося рынка рассуждает Никита Уткин. По его словам, большинство компаний, принявших участие в опросе (61%), уже имеют опыт аренды ИТ-специалистов. В среднем, они пользуются этой услугой более 10 лет. В настоящее время 91% из них продолжают использовать аренду специалистов, в то время как 9% на данный момент не прибегают к этой практике. Среди компаний, не имевших опыта в ИТ-аутстаффинге, 76% выразили желание попробовать такие услуги.

Средняя продолжительность аренды ИТ-специалистов в разных областях составляет около 18 месяцев. Наибольший средний срок найма наблюдается у автотестировщиков — 55 месяцев, тогда как специалисты по ручному тестированию нанимаются на гораздо более короткий срок — всего 6 месяцев.

В опросе приняли участие 500 респондентов, включая 400 компаний-заказчиков, нуждающихся в ИТ-специалистах, и 100 ИТ-компаний, предлагающих аренду своих специалистов.

«Что касается ИТ-аутсорсинга, ориентированного на экспорт, то он никуда не делся и до сих пор занимает достойное место на российском ИТ-рынке, другое дело, что российское происхождение никто афишировать не будет, равно как и осуществлять оплату в российскую юрисдикцию», — отметил Никита Уткин.