Водителям России выдадут гаджеты, которые не дадут им заснуть

Правительство поручило к июню 2021 г. разработать нацстандарт, устанавливающий требования к системам контроля и поддержания состояния работоспособности водителей. Работа таких систем будет закреплена на законодательном уровне, соответствующий проект федерального закона должен быть внесен в Правительство не позднее декабря 2021 г.

Разработка нового нацстандарта

Власти поручили разработать и утвердить национальный стандарт для устройств, которые предотвратят засыпание водителей общественного транспорта за рулем. Работа над стандартом должна завершиться не позднее июня 2021 г., также будет проведена доработка существующего законодательства.

Стандарт, устанавливающий требования к системам контроля и поддержания состояния работоспособности водителей, разрабатывается в соответствии с утвержденным Правительством 5 ноября 2020 г. планом мероприятий реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования. Ответственными за его разработку назначены Минтранс, Росстандарт, Минздрав, Минпромторг, МВД при участии автономной некоммерческой организации «Платформа национальной технологической инициативы», «Российской венчурной компании» (РВК), рабочей группы «Нейронет» и инфраструктурного центра «Нейронет».

Как пояснили в Минпромторге, определение классификации, назначения, состава и характеристик средств фото- и видеофиксации запланировано не позднее I квартала 2021 г.

В России разработают нацстардарт для устройств, которые не позволят засыпать водителям за рулем

Утверждение стандарта пройдет параллельно с внесением изменений в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» в части внедрения систем контроля и поддержания состояния работоспособности водителей в пути в целях повышения безаварийности работы водителей и уменьшения количества ДТП. За подготовку проекта федерального закона будут отвечать Минтранс, МВД, Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, а также «Платформа национальной технологической инициативы, РВК и представители «Нейронет». Рабочая версия проекта должна появиться не позднее декабря 2021 г. В феврале 2022 г. он должен быть внесен в Госдуму, а одобрение Совфеда, предположительно, должен получить в апреле 2022 г.

Какие разработки уже ведутся

Сон водителя за рулем — причина до 20% всех ДТП, пишут «Ведомости». Разработка устройств, которые помогают не засыпать за рулем, ведется на протяжении многих лет. Еще в 2014 г. CNews писал, что британские ученые предлагали встраивать в водительское сиденье мини-кардиограф, который по показателям работы сердца сможет определить риск засыпания за рулем.



Кроме того уже разработаны разные устройства, например, регистрирующие наклон головы и издающие звуковой сигнал, когда водитель начинает «кивать» во сне, а также устройства, которые следят за движением глазных яблок.

В частности, в России будут применяться устройства, одобренные отраслевым союзом «Нейронет» и созданные в рамках одноименной дорожной карты «Национальной технологической инициативы» (НТИ). Такие прототипы сейчас тестируются в Великом Новгороде и Туле. Как пишут «Ведомости», например, разрабатывается браслет на руку, работающий с применением методов электромиографии. Другой элемент системы контроля — неинвазивный нейроинтерфейс, считывающий активность головного мозга человека. Третий — софт с искусственным интеллектом на базе камеры, которая контролирует состояние водителя.

Напомним, что дорожная карта «Нейронет» утверждена президентским советом по модернизации и инновационному развитию экономики в 2015 г. Рынок «Нейронет» основан на человеко-машинных коммуникациях и расширении возможностей человеческого мозга. Предполагается, что «Нейронет» станет следующим этапом развития нынешнего интернета (Web 4.0), в котором взаимодействие участников (человек-человек и человек-машина) будет осуществляться с помощью новых нейрокомпьютерных интерфейсов — в дополнение к традиционным методами. В рамках НТИ «Нейронет» выделяют шесть сегментов: «Нейромедтехника», «Нейрофарма», «Нейрообразование», «Нейрокоммуникации», «Нейроразвлечения и нейроспорт», а также «Нейроассистенты и искусственный интеллект».

Также в общественном транспорте Москвы с 2018 г. внедряется система контроля состояния водителей «Антисон». Сегодня, как пишут «Ведомости, этой системой оборудовано более 7500 автобусов, электробусов и трамваев, а в планах — оснастить ею весь парк наземного транспорта. В «Мосгортрансе», считают, что благодаря в том числе внедрению «Антисна» аварийность на дорогах снижается: в частности, за девять месяцев этого года она сократилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.