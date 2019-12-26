«Касперский» работает над первым в России чипом для ускорения искусственного интеллекта

«Лаборатория Касперского» подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с разработчиком первого в России нейроморфного процессора для аппаратного ускорения работы систем с искусственным интеллектом. Чип позволит локально обрабатывать большие объемы данных и даст возможность нейросетям дообучаться в процессе работы.



Нейроморфный процессор

«Лаборатория Касперского» совместно с новосибирской компанией «Мотив» займется созданием нейроморфного процессора для аппаратного ускорения работы систем с искусственным интеллектом. Стороны уже подписали соответствующее соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу отраслевого союза «Нейронет», участником которого является «Мотив».

Процессор получит название «Алтай». Это будет первая подобная разработка в России. Используя специальное внешнее устройство, чип будет обучаться в процессе работы, увеличивая скорость работы системы, куда он интегрирован. Разработчики обещают низкое энергопотребление — на уровне 0,5 Вт. Производительность должна достичь 2200 кадров в секунду при обработке изображений. Размер кристалла при этом будет небольшим — 8 х 8 мм.

По словам исполнительного директора отраслевого союза «Нейронет» Александра Семенова, к настоящему моменту уже протестирован цифровой прототип (ПЛИС-прототип) «Алтая». Прототип «показал точность на уровне лучших мировых результатов» для задач по обработке изображений, отметил Семенов.

Зачем это нужно

О разработке «Алтая» известно с 2016 г., но до сих пор «Лаборатория Касперского» в проекте не участвовала, он реализовывался силами «Мотива». Компания специализируется на разработке систем обработки визуальной информации с использованием глубоких нейросетей. Она создает системы автоматического визуального контроля качества продукции и контроля действий персонала.

«Лаборатория Касперского» займется разработкой отечественного нейроморфного процессора

Нейроморфные процессоры применяются для аппаратного ускорения работы систем искусственного интеллекта. Их можно встраивать в системы технического зрения и распознавания речи. Процессор потенциально применим в сферах интернета вещей, робототехники, беспилотного транспорта, систем киберфизической безопасности и интеллектуальной обработки больших данных.

Как поясняет «Мотив» на своем сайте, к настоящему времени в отрасли назрело несколько проблем, которые должен помочь решить «Алтай». Одна из таких проблем — невозможность локальной обработки большого объема разнородных данных с помощью искусственных нейросетей. Также существует запрос на возможность дообучения сетей в процессе работы.

Устройство для исполнения нейросетей должно отличаться низким энергопотреблением, высокой производительностью и небольшими размерами, и все это разработчик обещает реализовать в «Алтае». Чип предоставит возможность исполнения произвольных импульсных нейросетей. Масштабируемость сети при этом будет неограниченная, и сеть сможет обучаться в процессе работы.

Что такое «Нейронет»

Напомним, в России реализуется программа под названием Национальная технологическая инициатива (НТИ), которая должна обеспечить стране технологическое лидерство к 2035 г. НТИ относится к нацпроекту «Наука». В рамках инициативы были утверждены дорожные карты по таким направлениям как «Аэронет», «Автонет», «Маринет», «Нейронет», «Хелснет», «Энерджинет», «Технет» и Кружковому движению.

Дорожная карта «Нейронет» была утверждена президентским советом по модернизации и инновационному развитию экономики в 2015 г. Рынок «Нейронет» основан на человеко-машинных коммуникациях и расширении возможностей человеческого мозга. Предполагается, что «Нейронет» станет следующим этапом развития нынешнего интернета (Web 4.0), в котором взаимодействие участников (человек-человек и человек-машина) будет осуществляться с помощью новых нейрокомпьютерных интерфейсов — в дополнение к традиционным методами.

В рамках НТИ «Нейронет» выделяют шесть сегментов: «Нейромедтехника», «Нейрофарма», «Нейрообразование», «Нейрокоммуникации», «Нейроразвлечения и нейроспорт», а также «Нейроассистенты и искусственный интеллект».