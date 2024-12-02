В российском телекоме стремительно растут зарплаты – деньгами завлекают дефицитных специалистов. Оплачивать расходы будут россияне

В 2024 г. зарплаты в российском телекоме выросли в среднем на 11%. Компании стремятся закрыть пустоты в штатном расписании, привлекая сотрудников высокими выплатами, но свои возросшие расходы на персонал они вполне могут переложить на своих абонентов путем повышения цен на свои услуги.

Работать стало выгоднее

Зарплаты работников российской телеком-отрасли за сентябрь-ноябрь 2024 г. показали 27-процентный рост год к году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитику «Авито Работы». Представители ряда профессий теперь получают более 100 тыс. руб.

Например, средняя зарплата монтажников за отчетный период выросла на 36% и составила 108 тыс. руб., проектировщики теперь получают в среднем 91 тыс. руб. (+25%), кабельщики – 88 тыс. руб. (+17%).

По всей видимости, во втором полугодии 2024 г. зарплаты в отечественном телекоме растут быстрее, нежели в первом. Если же рассматривать период с 1 января по 30 ноября 2024 г., то монтажники стали получать в среднем на 10% больше год к году, гласит статистика SuperJob. Аналитики этого портала утверждают, что монтажники получают в среднем 92 тыс. руб. и только в городах-миллионниках.

Figma: AI image generator / Freepik За рост доходов монтажников и кабельщиков заплатят абоненты

Медианная заплата электромонтажников за указанный период подросла на 5%, операторов техподдержки – на 15%, инженеров-проектировщиков – на 17%.

Нужно больше людей

Российская телеком-отрасль остро нуждается в людях, о чем свидетельствует резко возросшее количество открытых вакансий в компаниях из этой отрасли. Например, количество предложений о работе для кабельщиков к концу 2024 г. выросло на 37% год к году, для монтажников – на 27%, для специалистов сервисных центров – на 15% (статистика «Авито Работы»).

Происходящее – явно не новый тренд. Так, за период с 1 января по 31 мая 2024 г. суммарное количество вакансий в российском телекоме выросло с 38 до 162%, пишет «Коммерсант».

Дефицит кадров в отрасли более чем очевиден. Чтобы привлекать новых специалистов, компании отрасли увеличивают зарплатные предложения. «В среднем по России динамика роста зарплатных предложений год к году сохраняется на уровне 10-20%. Более высокие показатели, как прирост на 27% в индустрии телекоммуникаций, свидетельствуют о значимой нехватке квалифицированных сотрудников», – заявил изданию директор развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

За все заплатят абоненты?

По словам замдиректора АНО «Платформа НТИ» Никиты Уткина дефицит специалистов в телеком-отрасли в настоящее время составляет в пределах 70 тыс. человек. Для сравнения, в ИТ-сфере дефицит находится на уровне 700 тыс. человек – такие данные озвучил в августе 2023 г. глава Минцифры Максут Шадаев. Более актуальную статистику ведомство к моменту выхода материала не приводило.

«Справиться с этим дефицитом (в российском телекоме – прим. CNews) мы сможем не раньше чем через 5-010 лет», – сказал Уткин «Коммерсанту».

Также, по словам Уткина, нехватка кадров в телекоме «закономерно привела к росту зарплат». Он уверен, что работающие в отрасли компании попытаются скомпенсировать свои расходы на работников за счет абонентов, то есть путем повышения тарифов на связь.

«Фонд оплаты труда — одна из составляющих инфляции, о которой принято реже говорить, чем о росте стоимости оборудования или влиянии на операторские расходы законов. Вместе с другими растущими расходами это заставляет операторов искать возможности повышения стоимости своих услуг и развивать новые цифровые продукты», – сказал изданию управляющий партнер TMT Consulting Константин Анкилов.

Не то, чем кажется?

Пока аналитики и эксперты указывают на нехватку персонала в отрасли, операторы связи, напротив, утверждают, что с кадровым составом у них полный порядок. Например, «Билайн» сообщил изданию, что летом 2024 г. нанял более 1000 сервис-инженеров и теперь не испытывает их дефицита.

Представители «Мегафона утверждают, что оператор ведет прием на работу электромонтажников, кабельщиков и сотрудников сервисных центров «в обычном режиме». «Количество открытых вакансий примерно соответствует показателям прошлого года (2023 г. – прим. CNews), и каких-то существенных отклонений мы не фиксируем», – сообщили они «Коммерсанту».