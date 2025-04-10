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Индексная книга (каталог) CNews*
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Skyward Скайворд Технолоджик



10.04.2025 Российские студенты создали для БПЛА наземный порт с автоматической заменой аккумуляторов 1
16.11.2023 Skyward представила систему обнаружения спама для SMS-операторов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Skyward и организации, системы, технологии, персоны:

SpaceX - Space Exploration Technologies 234 1
Starship Technologies 16 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4031 1
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 163 1
Часы - Watch 954 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9831 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20929 1
Толстый клиент - Rich client - приложение в архитектуре клиент-сервер 149 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1498 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5200 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 282 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4006 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5206 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2244 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8582 1
SpaceX Starship 2 1
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Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3725 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352266, в очереди разбора - 759801.
Создано именных указателей - 172715.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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