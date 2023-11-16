Skyward представила систему обнаружения спама для SMS-операторов

Skyward представила систему обнаружения спама для SMS-операторов.

Проблема спам-трафика становится всё более актуальной для SMS-операторов. Зачастую это приводит к блокировке маршрутов, нарушению законодательных норм и ухудшению репутации оператора. Решение компании Skyward позволяет не только осуществлять мониторинг SMS-потока, но и в режиме реального времени обнаруживать мошеннический трафик для его последующей блокировки.

Система обнаружения спама (Spam Detection System, SDS) использует машинное обучение для создания алгоритма, способного идентифицировать спам-сообщения с точностью более 95%, утверждают в компании. Реализованный подход позволяет опознавать различные профили трафика и своевременно адаптироваться к новым фишинговым схемам. Для повышения точности система учитывает не только содержание сообщения, но и метаданные, включая информацию об отправителе и подлинность ссылок.

SDS интегрируется с любыми SMS-платформами, взаимодействуя с ними по протоколу HTTP. В зависимости от режима работы система либо самостоятельно блокирует дальнейшую передачу сообщения, либо возвращает оценку вероятности спама для каждого SMS. В последнем случае платформа принимает решение о дальнейшей обработке сообщения на основе собственных настроек и правил маршрутизации.

Важным преимуществом системы, по словам представителя компании – разработчика, является непрерывная обработка SMS в режиме реального времени. Например, при потоке в 100 MPS задержка составляет менее одной секунды. Распределенная архитектура решения позволяет не только неограниченно наращивать масштабирование, но и обеспечивает высокую надежность на уровне 99,9999%, уверяют в Skyward.

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Первая версия SDS поддерживает три языка: английский, французский и испанский. Благодаря продуманному алгоритму обучения система может освоить новый язык за неделю с помощью 300-500 примеров.

«Благодаря нашему многолетнему сотрудничеству с операторами связи мы понимаем, какие большие затраты несет отрасль из-за фишингового трафика. SDS позволяет операторам автоматически фильтровать трафик и защищать свои ключевые маршруты. Благодаря возможности обрабатывать поток в режиме реального времени операторы SMS могут быстро реагировать на появление спама и вовремя блокировать его, тем самым минимизируя негативные последствия для своего бизнеса», – сказал Артем Суздальцев, продукт-менеджер компании Skyward.