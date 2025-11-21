Skyward SMS Antifraud v1.5: распознавание и блокировка P2P-трафика и обработка в реальном времени

Skyward выпуске Skyward SMS Antifraud (SSA) версии 1.5. Это обновление сочетает повышенную точность обнаружения, блокировку новых типов фрода и обработку сообщений в реальном времени предоставляя SMS-провайдерам комплексное решение для борьбы с мошенничеством. Об этом CNews сообщили представители Skyward.

Опираясь на постоянный анализ динамически меняющихся угроз, SSA v1.5 вводит ключевые инновации, призванные защитить сети операторов и их партнеров от самых сложных и новых схем мошенничества.

Ключевые улучшения в версии 1.5

Обнаружение и блокировка P2P-трафика: SSA теперь умеет выявлять и блокировать мошеннические Person-to-Person (P2P) сообщения. Такое нежелательное массовое общение нарушает принципы P2P и не должно проходить через каналы агрегаторов.

Обнаружение новых схем мошенничества: новые проприетарные алгоритмы SSA проактивно выявляют последние схемы мошенничества, такие как Hi Mom (фальшивые экстренные сообщения от «родственников»), Abused Legacy Domain (использование ранее доверенных доменов для мошенничества) и Search Engine (манипуляция результатами поиска в пользу мошеннических сайтов).

Точность обнаружения: новый алгоритм, основанный на обработке буквенных признаков и обучающий набор данных, увеличенный в 30 раз, обеспечивают до 99,5% общей точности и 95% точности при обнаружении фишингового спама. Также улучшено обнаружение трафика связанного с азартными играми — теперь его точность составляет 90–95%.

Расширенная поддержка языков: система теперь обеспечивает полноценное обнаружение для всех языков, а продвинутый лингвистический анализ реализован для 15 ключевых языков, что обеспечивает высокоточное выявление фрода на глобальных рынках.

Обработка в реальном времени: новая двухуровневая архитектура анализа (Light & Heavy) сокращает максимальное время обработки с 5 секунд до менее чем 1 секунды, обеспечивая анализ в режиме реального времени без задержек.