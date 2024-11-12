SkillStaff: четверть компаний ищет ИТ-специалистов через Telegram

Согласно исследованию, проведенному SkillStaff и BCGroup, четверть опрошенных компаний обращается к сообществам в Telegram для поиска ИТ-специалистов. Исследование охватило 400 компаний-заказчиков, испытывающих потребность в квалифицированных кадрах в ИТ, и предоставило детальный анализ методов найма и выбора подрядчиков в сфере ИТ. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Основные способы поиска специалистов

По результатам опроса SkillStaff, компании предпочитают использовать следующие каналы для поиска ИТ-кадров: 37% респондентов обращаются к специализированным ИТ-компаниям, которые предоставляют специалистов по запросу; 36% полагаются на рекомендации коллег и партнеров; 33% используют HR-платформы для поиска кандидатов; 25% ищут в сообществах и каналах в Telegram.

«Четверть опрошенных компаний выделяют Telegram как значимый канал для поиска специалистов, что подчеркивает важность этой социальной сети для взаимодействия с профессиональными сообществами и кадровыми ресурсами в ИТ-сфере», — сказал Никита Шабашкевич, CEO и основатель SkillStaff.

Критерии выбора подрядчиков

При выборе ИТ-аутстаффинг-подрядчика, клиенты в первую очередь ориентируются на следующие факторы: 56% респондентов отметили, что для них важен широкий выбор специалистов и разнообразие предлагаемых специализаций; 40% обращают внимание на опыт работы подрядчика и положительные отзывы; 38% отдают предпочтение подрядчикам с компетенциями в определенной отрасли.

Методы взаимодействия

Среди методов управления подрядчиками в сфере ИТ-аутстаффинга наиболее популярными стали: личное общение через мессенджеры — 41%; электронная почта — 36%; специализированные платформы для аутстаффинга — 35%.