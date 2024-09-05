SkillStaff: рынок ИТ-аутстаффинга вырастет до 265 млрд руб. к концу 2024 года

По данным исследования SkillStaff и BCGroup, в 2024 г. объем рынка аренды ИТ-специалистов составит 265 млрд руб., а затраты на услугу будут ежегодно расти двузначными темпами. Больше половины компаний (61%) имеют опыт аренды айтишников, 91% из них пользуются услугой на данный момент. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

SkillStaff совместно с BCGroup подготовили исследование рынка ИТ-аутстаффинга в России, а также сформировали прогнозы на 2025-2026 гг. Результаты показали, что в 2024 г. расчетная емкость рынка ИТ-аутстаффинга составит 265 млрд руб. (+18% год к году). По результатам 2023 г. рыночный объем составил 224 млрд руб. Исследование показало, что в ближайшие несколько лет рынок аутстаф-услуг продолжит расти двузначными темпами: ожидается, что в 2025 г. – на 18% выше предыдущего года, а в 2026 г. – на 17% больше по сравнению с 2025 г.

По данным исследования, ИТ-компании, предоставляющие услугу, предсказывают увеличение прибыли на 20-25%.

Согласно опросу компаний-заказчиков, доли затрат из ИТ-бюджета на эти услуги распределяются следующим образом: розничная торговля – 26%, финтех – 24%, цифровые экосистемы – 21%, телекоммуникации – 8%.

«На фоне стремительного развития технологий и увеличения спроса на ИТ-услуги, рынок ИТ-аутстаффинга демонстрирует устойчивый рост. Ранее эта область была недостаточно изучена, что делает наше исследование первым комплексным анализом рынка такой услуги в России. Наша цель – предоставить полное и структурированное видение о текущих тенденциях, возможностях и вызовах, с которыми сталкиваются участники рынка», – сказал Никита Шабашкевич, CEO и основатель SkillStaff.

Стеки и грейды

Данные исследования показали, что в 2023 г. компании преимущественно выбирали 1С-разработчиков (20%) и Android-разработчиков (14%). При этом в 2024 г. наблюдается противоположная тенденция: 18% спроса приходится на Android-разработчиков, а 16% – на 1С-разработчиков. По прогнозам респондентов, в 2025-2026 годах бизнес, пользующийся ИТ-аутстаффингом, будет меньше нуждаться в найме JavaScript и Android-разработчиков, инженеров сопровождения и специалистов DevOps.

Срок аренды специалистов

Большинство опрошенных компаний (61%) имеют опыт аренды ИТ-специалистов. В среднем, опрошенные компании используют услугу больше 10 лет. При этом 91% из них пользуется арендой специалистов на данный момент, а еще 9% – сейчас не используют услугу. Три четверти компаний (76%), не имеющих опыта с ИТ-аутстаффингом, хотели бы воспользоваться такими услугами.

Средний срок аренды ИТ-специалистов разных специализаций составляет около 18 месяцев. Самый высокий средний период найма (55 месяцев) зафиксирован на автотестировщиков, а низкий – на специалистов по ручному тестированию (6 месяцев).

Пул работ

Большинству компаний нужны дополнительные ИТ-кадры при появлении новых ИТ-проектов (58%), разработке импортозамещающих решений (54%) и внедрению импортозамещающих ресурсов (51%). Еще 22% компаний-заказчиков обращаются за арендой айтишников при внедрении новых функций в имеющиеся проекты. Среди наиболее востребованных областей можно выделить разработку (56%), аналитику (46%) и дизайн (35%).

Согласно исследованию, в ближайшие несколько лет среди актуальных видов ИТ-разработок можно выделить программное (71%) и аппаратное (52%) обеспечение, модели развертывания и виртуализации (32%), а также цифровые технологии (24%), такие как ИИ, большие данные и др.

Среди основных проблем, связанных с ИТ-разработкой, компании отмечают нехватку собственных разработчиков (25%), поиск отечественных решений (23%) и отсутствие обновлений ПО (21%).

Дополнительная информация

По данным HeadHunter, динамика рынка ИТ-аутстаффинга совпадает с количеством вакансий в ИТ-сфере и демонстрирует прирост на 18%.

Общая численность ИТ-кадров различной квалификации составляет около 1,8 млн человек или 2,4% от экономически активного населения (среди специалистов, занятых в области телекоммуникаций и связи по данным исследования Минтруда).

Вопросе приняли участие 500 респондентов, включая 400 компаний-заказчиков, нуждающиеся в ИТ-специалистах, и 100 ИТ-компаний, готовых предложить для аренды своих специалистов.