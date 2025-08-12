Разделы

Большинство студентов-айтишников стремятся стать системными аналитиками и Java-разработчиками

ИТ-холдинг «Т1» выяснил, что системный анализ, backend и frontend-разработка — самые востребованные направления у будущих ИТ-специалистов. Статистика основана на оценке популярности образовательных программ ИТ-лагеря «Т1», который стартовал 8 июля 2025 г. Участниками лагеря стали более 1500 студентов из 459 вузов. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Топ направлений подготовки в ИТ-лагере возглавил системный анализ — его выбрали 30% участников. Во многом это связано с тем, что специальность уже много лет входит в число самых востребованных у работодателей: цифровые компании, ритейл, телеком, девелоперы и многие другие игроки рынка активно привлекают сотрудников из этой сферы. Второе и третье места по популярности заняли backend- и frontend-разработка — на этих треках обучаются 25% и 17% соответственно. В число востребованных у молодежи также входят специальности тестировщика и прикладного администратора.

