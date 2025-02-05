«Авито Работа» назвала наиболее высокооплачиваемые вакансии для молодежи

По данным исследования «Авито Работы», зимой 2024-2025 гг. одной из самых высокооплачиваемых вакансий для студентов стала позиция разработчика. Специалисту готовы предложить зарплату до 350 тыс. руб. в месяц. В подборку высокооплачиваемых вакансий также вошли фотограф, упаковщик-фасовщик, мастер по ремонту телефонов и промоутер. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Backend-разработчик

В Москве backend-разработчику уровня middle предлагают заработную плату от 200 до 350 тыс. руб. в месяц при гибком графике работы. Компания готова рассмотреть специалиста с опытом более одного года, который готов реализовать функционал Wi-Fi радара на базе одного из популярных маршрутизаторов. Кандидату предлагают временную занятость на три-шесть месяцев с возможностью дальнейшего трудоустройства в штат компании. Работодатель предоставит сотруднику не только достойную заработную плату, но и бесплатное питание.

Фотограф

Соискателю на должность фотографа предлагают заработную плату от 150 до 250 тыс. руб. в месяц. Обязанности фотографа, перечисленные в вакансии, включают создание и редактирование изображений, взаимодействие с клиентами, выбор локаций и освещения, а также обработку фотографий. На эту должность работодатель готов рассмотреть ответственных, пунктуальных, активных и коммуникабельных кандидатов без опыта работы.

Мастер по ремонту телефонов

Мастеру по ремонту телефонов предлагают заработную плату от 100 до 200 тыс. руб. при гибком графике. Компания готова рассмотреть соискателей старше 14 лет — при трудоустройстве специалисту предстоит заниматься переклейкой матрицы на устройствах, заменой дисплеев и задних стекол. Работодатель также предлагает питание за счет компании. Стоит отметить, что фактический заработок сотрудника зависит от количества выполненных заказов.

Упаковщик-фасовщик

В Москве компания, занимающаяся доставкой товаров из Китая, предлагает упаковщику-фасовщику заработную плату до 140 тыс. руб. в месяц при гибком графике работы. Работодатель готов рассмотреть соискателей без опыта работы: специалист будет принимать, пересчитывать, укомплектовывать и маркировать товары. Работодатель ищет внимательного, ответственного и пунктуального кандидата.

Промоутер онлайн-продуктов

Промоутеру онлайн-продуктов предлагают заработную плату до 100 тыс. руб. Компания готова рассмотреть начинающих специалистов без опыта работы. Промоутеры онлайн-продуктов отвечают за продвижение цифровых товаров, общение с аудиторией, создание контента и привлечение новых пользователей. Заработок данных специалистов зависит от количества выполненной работы и ее результатов. Компания рассмотрит целеустремленного кандидата, который будет выполнять несложные задачи в интернете по заранее подготовленной инструкции.