«Авито» открывает набор на стажировку для разработчиков

Российская ИТ-компания «Авито» объявляет о начале набора на стажировку для разработчиков. Программа рассчитана на начинающих специалистов, которые хотят получить опыт работы в одной из технологических компаний страны и быстро развить свои профессиональные навыки. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

До 5 февраля 2025 г. открыт набор на стажировку по пяти направлениям: backend, frontend, iOS, Android, QA. Участники получат возможность вырасти до уровня джуниора за шесть месяцев, решая практические задачи и погружаясь в реальные кейсы.

Программа стажировки рассчитана на студентов 3 курса и выше. Стажеры могут работать от 25 часов в неделю с дальнейшим переходом на полный рабочий день. Будущие разработчики и тестировщики могут выбрать для себя удобный формат: очно, удаленно или гибрид.

Среди этапов отбора – регистрация на сайте, тест и видеоинтервью, техническое собеседование и финальное с руководителем и HR.

«Мы верим, что поддержка молодых специалистов помогает развивать их потенциал и усиливать компанию. Стажировки дают возможность не только учиться на реальных бизнес-задачах, но и раскрывать свои софт скиллы, такие как креативность, проактивность и умение взаимодействовать с коллегами. Выпускники наших программ становятся частью команды, привносят новые идеи и улучшают продукты. Это особенно важно для нас, ведь в Авито мы ориентируемся на потребности пользователей — создаем решения, которые ценит наша многомиллионная аудитория», — сказала Татьяна Семина, руководитель направления по работе с молодежью в «Авито».

Ранее компания рассказала, что запустила и другие программы для развития начинающих специалистов — стажировка для аналитиков и Avito Product Bootcamp. Направления также рассчитаны на студентов и специалистов с небольшим опытом и предлагают трудоустройство по итогам прохождения обучения.