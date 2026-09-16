Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201111
ИКТ 15578
Организации 11838
Ведомства 1512
Ассоциации 1123
Технологии 3594
Системы 27088
Персоны 87850
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1339
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2847
Мероприятия 894

Лобов Лев

СОБЫТИЯ


16.09.2026 Выпускник НГУ разработал специализированный федеральный сервис «Юниворк» для поиска работы студентами 1
06.03.2024 Магистрант НГУ разработал интернет-платформу по поиску работы по специальности для студентов и выпускников  1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лобов Лев и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 443 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9539 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16000 1
Зарплата.ру 45 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 255 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1280 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8969 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2796 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13780 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12958 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 1
Россия - СФО - Новосибирск 4912 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1620 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34091 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8938 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16243 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3163 1
Образование в России 2941 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 310 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2685 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще