Выпускник НГУ разработал специализированный федеральный сервис «Юниворк» для поиска работы студентами

Выпускник Экономического факультета НГУ Лев Лобов разработал цифровую платформу «Юниворк» для поиска работы, которая сейчас объединяет более 10 тыс. молодых специалистов из 92 вузов и 38 городов. Это специализированный сервис, ориентированный на студентов и включающий университеты в качестве полноценных партнеров в традиционную модель «соискатель — работодатель». Главное отличие новой платформы — официальный статус в вузах и приоритетная аудитория, что обеспечивает быстрый поиск релевантной работы студентами. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Студенты теряются на больших площадках

Ситуация на рынке труда для молодых специалистов сегодня парадоксальна: 72% студентов получают первый профессиональный опыт еще во время учебы, а 70% работодателей готовы нанимать выпускников без опыта. Однако на общих сайтах по поиску работы студенты остаются незаметными — их резюме растворяются среди тысяч откликов опытных специалистов.

Студенты не могут найти первый опыт по специальности: вместо инженерных или ИТ-позиций им предлагают вакансии курьеров и кассиров. Компании, в свою очередь, теряют лучших кандидатов в случайном потоке. Университеты не видят, куда трудоустроились выпускники, и вынуждены работать с каждым работодателем вручную — вместо единой системы десятки разрозненных контактов.

«Мы верим, что каждый молодой человек достоин того, чтобы реализовать свой потенциал. Не найти хоть какую-то работу. Не устроиться, куда возьмут. А найти свое — то, в чем раскрываются способности, появляется смысл и начинается настоящая карьера», — сказал Лев.

С чего все началось

«Юниворк» вырос из студенческого стартапа NSUJobs, созданного в январе 2024 г. тогда еще магистрантом Львом Лобовым. Первую версию платформы он разработал полностью сам — продумал архитектуру, написал код, провел первые кампании, общался с пользователями и поддерживал сайт.

За полтора года реализации проекта NSUJobs удалось охватить более 60% аудитории НГУ, привлечь 110 целевых работодателей и трудоустроить почти 500 человек по специальности.

В конце 2025 г. команда приняла решение масштабироваться за пределы альма-матер, полностью переработала инфраструктуру, вышла на всероссийский рынок под брендом «Юниворк» и стала резидентом Бизнес-инкубатора Академпарка.

Платформа «Юниворк»

Технически платформа представляет собой несколько веб-клиентов (личных кабинетов, архитектура сервиса рассчитана на высокие нагрузки и покрытие до 5 млн пользователей. Рекомендательные алгоритмы обеспечивают персонализацию ленты возможностей под каждого пользователя, а ИИ применяется точечно — для небольших задач по классификации данных, без массового использования. При этом ключевой упор делается на грамотную работу с аудиторией: пользователями, партнерами и клиентами.

«Юниворк» — специализированный сервис на рынке, который предлагает трехсторонний формат: платформа включает университеты в классическую модель «соискатель — работодатель». Вузы выступают официальными карьерными партнерами и активными участниками процесса трудоустройства своих студентов и выпускников.

«Если исторически университеты старались «отодвинуть» от этого процесса, то здесь ставка делается именно на партнерство. Взаимодействие строится через карьерные центры, а не через платный трафик, что дает вузам официальный статус карьерного партнера. Помимо этого, университеты получают аналитический продукт — дашборды по трудоустройству, зарплатам и востребованности направлений, а бизнес — прогнозное планирование: работодатель видит выход студентов на рынок заранее и может формировать кадровый резерв», — сказал Лев.

Таким образом, «Юниворк» — это карьерная экосистема, которая объединяет студентов, работодателей и университеты. Студенты и выпускники получают персональную ленту проверенных профильных вакансий, стажировок, практик и мероприятий. Работодатели — прямой доступ к целевой аудитории молодых специалистов из ведущих университетов, публикацию вакансий и стажировок, ведение профиля компании и продвижение HR-бренда среди молодежи. Университеты — инструменты трудоустройства студентов и выпускников, аналитику и статистику, укрепление репутации.

Сегодня цифровая платформа работает ведущими университетами Сибири и Москвы, среди работодателей — такие компании, как Сбербанк, «Альфа-Банк», «Билайн», ЦФТ, Kept, Б1, ITMS, ДРТ и др.

Платформа верифицирует каждого работодателя и не допускает MLM-компании, нелегальные организации или игорный бизнес. Среди других доступных сервисов — встроенные чаты для прямого общения с кандидатами; совместная работа — несколько сотрудников компании могут вести аккаунт из одного личного кабинета.