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Каждый седьмой россиянин боится нейросетей

Исследовательский центр «Зарплаты.ру»* и онлайн-университет востребованных профессий Skypro провели опрос, в ходе которого выяснили, что россияне готовы довериться искусственному интеллекту. Они хотят делегировать ему создание текстов, на которые не хватает времени (48%), разработку ИТ-продукта (47%), составление плана обучения (29%) и написание резюме (20%).

Россияне только начинают давать задачи ИИ. Лишь четверть опрошенных используют искусственный интеллект: для простого общения (13%), работы (9%) и учебы (2%). Абсолютное большинство респондентов (62%) планируют погрузиться в систему в ближайшее время, а каждый седьмой пока боится потенциального взаимодействия.

Респонденты отметили, что искусственный интеллект не заменит им живых преподавателей. Только 34% готовы доверить свое обучение системе. Наиболее популярным направлением образования у россиян стали информационные технологии (32%), финансы (14%) и в равных долях (13%) аналитика и творчество.

Опрошенные выделили явные плюсы ИИ относительно преподавателя. Респонденты считают, что система не будет предвзятой (29%) и у нее отсутствуют эмоции (37%). Также нейросеть, по мнению ответивших, более работоспособная (30%), а также фактически не нуждается в деньгах (27%).

Однако, как отмечают респонденты, говорить о замене учителей искусственным интеллектом рано. Каждый третий (36%) отмечает, что система в любом случае будет выдавать менее развернутые ответы, чем преподаватель по своему предмету. Еще 30% отметили важность живого общения, которого не будет с системой. А каждый пятый считает, что ИИ не сможет дать обратную связь по успехам студента.

«В будущем будут востребованы те специалисты, которые используют ИИ в своей работе. В данный момент почти нет образовательных продуктов, которые учили бы специалистов использовать систему для решения задач. В Skypro мы обучаем студентов взаимодействию с искусственным интеллектом на всех направлениях, поскольку ИИ полезен и для маркетологов, и для ИТ-специалистов. Не стоит бояться использования искусственного интеллекта, поскольку система позволяет людям избавиться от рутинных задач», — отметила Светлана Шиманская, руководительница карьерного центра онлайн-университета Skypro.

*Опрос проводился среди 1880 работающих россиян в мае 2023 г.

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