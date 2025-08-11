Nvidia и AMD будут платить Америке 15% от продаж чипов в Китае

Компании Nvidia и AMD заключили с властями США сделку, согласно которой они заплатят 15% от продаж своих ИИ-чипов в Китае в обмен на отмену запрета на такие продажи. Администрация Трампа нашла еще один способ извлечь финансовую выгоду, вводя ограничения на торговлю электроникой, после развязанной ею «войны» пошлин.



Финансовая сделка с правительством США

Два крупнейших производителя центральных и графических процессоров Nvidia и AMD выплатят Соединенным Штатам 15% от суммы, которую они получат от продажи чипов искусственного интеллекта Китаю. О заключении такого финансового соглашения, называя его необычным, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Сделка была заключена через месяц после того, как Nvidia вновь получила разрешение продать версию своих чипов искусственного интеллекта H20 в Китай. В июле 2025 г. власти США декларировали смягчение торговых ограничений и разрешение поставок ускорителей вычислений юридическим лицам из КНР, однако с тех пор фактически не выдавали лицензии, делающие эти продажи возможными.

Запрет на поставки в Китай ускорителей H20 ввел лично нынешний Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) почти сразу после своей инаугурации в январе 2025 г. H20 — это новейший ИИ-ускоритель Nvidia, производство которого началось в 2024 г. Компании AMD администрация Трампа в апреле 2025 г. запретила продавать в Китай ИИ-чип под названием MI308. Эти ограничения объяснялись опасениями, что технология может быть использована для сокращения разрыва между США и Китаем в разработке искусственного интеллекта.

Nvidia Правительство США может заработать более $2 млрд на том, что сначала ввело, а потом отменило запрет Nvidia и AMD продавать ИИ-чипы Китаю

Сделка может принести правительству США более $2 млрд. По данным Bernstein Research, ожидалось, что Nvidia продаст Китаю чипы H20 на сумму более $15 млрд до конца 2025 г., а AMD — на $800 млн.

Национальная безопасность или прибыль

Сделка по лицензированию продаж ИИ-чипов вызвала возмущение среди экспертов по национальной безопасности, выступавших против продажи ИИ-чипов Китаю, пишет издание.

«Это стратегия Трампа, применяемая совершенно не в той сфере. Вы продаете нашу национальную безопасность ради корпоративной прибыли», — заявила Лиза Тобин (Liza Tobin), ранее занимавшая пост директора по Китаю в Совете национальной безопасности.

Эксперты высказали также опасения, что решение администрации Трампа использовать экспортные лицензии для получения дохода побудит Пекин оказывать давление на другие компании, чтобы те приняли аналогичные меры для ослабления ограничений на другие технологии.

Пошлины тоже инструмент

Правительству США явно нужны деньги, учитывая дефицит бюджета и стремление взимать пошлины, приводит Вloomberg комментарий Вей-Серн Линг (Vey-Sern Ling), управляющего директора филиала банка UBP в Сингапуре.

Администрация также использует ввозные пошлины как рычаг для привлечения производства в США.

Весной 2025 г. Трамп ввел таможенные пошлины против почти всех стран мира. Китаю досталось сильнее остальных — для него тарифы превышают 130%. Многие компании, особенно производители техники, поспешили начать переносить свое производство в другие страны, кто в Индию, кто в Саудовскую Аравию.

Китай, как писал CNN в апреле, в ответ повысил пошлины до 125% на все товары, происходящие из Соединенных Штатов, но вскоре без лишнего шума отменил ответные пошлины на восемь видов интегральных схем, которые используются для производства большинства полупроводников, кроме чипов памяти.

Что касается позиции Трампа в отношении полупроводников, 6 августа 2025 г. он заявил, что введет 100%-ные пошлины на весь импорт. Освободить от уплаты драконовского налога он готов только компании, которые строят заводы на территории США. Таким образом, многие крупные производители электроники сразу оказались свободными от этих 100%-ных пошлин. Например, TSMC, которая строит в Аризоне (США) два завода. Чипы Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. тоже не будут облагаться повышенными пошлинами, так как обе южнокорейские компании заявили об инвестициях в США.