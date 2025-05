Китай в два счета обошел тарифы Трампа. Найдена простая и гениальная лазейка

Китайские экспортеры научились обходить таможенные пошлины Дональда Трампа. Они теперь подделывают описание груза и искусственно занижают его стоимость, делая все так, что поймать их на этом становится почти невозможно. Но их сдают американские партнеры.

Пошлины нипочем

Китайские компании, занимающиеся экспортом товаров в другие страны, в том числе и США, решили вопрос с таможенными пошлинами Президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Как пишет Financial Times, они научились обходить их и при этом не попадаться – для этого они искусственно занижают стоимость груза и предоставляют поддельное его описание.

Издание не приводит примеры фиктивного описания отгружаемых из КНР товаров, а также не раскрывает всю схему ценообразования. Но оно утверждает, что китайские компании используют схемы, которые американские таможенники едва ли могут проследить.

В руки сотрудникам Financial Times попали предложения китайских поставщиков химикатов и упаковки отправлять товары небольшим американским компаниям с «оплаченными пошлинами на доставку» (delivery duties paid, DDP).

Китайские поставщики заявили, что DDP позволит им резко снизить стоимость пошлин, поскольку они намеренно занижают стоимость отправляемых товаров или изменяют их описания, чтобы уменьшить причитающиеся им тарифы.

Mathew Schwartz / Unsplash Китай продолжает парировать атаки США в рамках торговой войны

Связано это с тем, что весной Трамп ввел таможенные пошлины против почти всех стран мира. Китаю досталось сильнее остальных – для него тарифы превышают 130%, и многие компании, особенно производители техники, спешат как можно скорее перенести свое производство в другие страны, кто в Индию, кто в Саудовскую Аравию.

Один сделал, другие повторяют

К моменту выхода материала не было известно, насколько массовой стала новая китайская схема обхода американских пошлин. Однако, вероятнее всего, двумя-тремя компаниями ее использование не ограничивается.

«Мы видим все больше случаев, когда фабрики в Китае предлагают компаниям платить таможенные пошлины, а затем продают им товары в США по ценам ниже тех, которые должны быть», — сообщил Financial Times Райан Петерсен (Ryan Petersen), генеральный директор основанной в 2013 г. американской логистической платформы Flexport.

Такая практика грозит подорвать усилия по стимулированию американских компаний закупать продукцию у отечественных производителей, что является одной из целей тарифов Дональда Трампа, утверждает издание. Но в то же время такая схема вполне способна временно оградить американских потребителей от некоторого повышения цен на повседневные товары.

«Это не что иное, как уклонение от уплаты тарифов», — сказал изданию Дэн Харрис (Dan Harris), американский юрист, работающий с компаниями, которые закупают товары из Китая. По его мнению, если участники этой схемы будут пойманы властями США, то проблемы начнутся именно у американской стороны, поскольку западные прокуроры мало что смогут сделать китайским компаниям.

Сдать потенциальных азиатских подельников

Не все американские логистические компании готовы помогать китайцам и участвовать в их схемах. Среди тех, кто сообщил о них Financial Times, оказался Аарон Рубин (Aaron Rubin), владелец логистической компании ShipHero и дистрибьютора оборудования для боевых искусств 93 Brand.

Рубин рассказал, что его китайские партнеры «предложили сделать DDP и заплатить дополнительные пошлины» (have offered to do DDP and pay the additional tariffs). По словам Рубина, китайские партнеры сказали ему, что «покроют 100% пошлин». Они заявили: «Мы покроем 100% пошлин» (going to cover 100 per cent of the duties.

Рубин рассказал о новой китайской схеме не только Financial Times. Издание утверждает, что он также уведомил о ней еще и Таможенную и пограничную службу США (US Customs and Border Protection), и что он такой не один.

Свое сотрудничество с властями США Рубин аргументировал так: «Такая практика угрожает моему бизнесу электронной коммерции. Я не могу позволить себе платить 175-процентную пошлину, если мои конкуренты не собираются ее платить; никто не будет покупать мои более дорогие товары».

Лучше больше, чем меньше

Китайские компании совершенно не намерены беспрекословно выполнять новые условия Президента США и идут на самые разные ухищрения и придумывают различные схемы по их наиболее эффективному обходу. Идея с подделкой описания груза и занижением его стоимости – новая, но не единственная.

В апреле 2025 г. издание Nikkei Asia Review со ссылкой на свои источники среди китайских менеджеров по логистике, что компании из КНР, занимающиеся международными грузоперевозками, начали создавать подставные компании, чтобы уклоняться от тарифов Трампа. Financial Times, в свою очередь, пишет, что Китай начал строить сложные логистические цепочки и возить товар через третьи страны, которые или получили минимальный размер пошлин, или вовсе не попали в «таможенный список» Трампа.