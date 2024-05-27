Каждый второй россиян когда-либо задумывался о смене деятельности

Каждый второй россиян когда-либо задумывался о смене деятельности. Большинство из них хотели бы иметь возможность работать удаленно из любой точки мира. Россияне готовы тратить все свободное время на обучение и соглашаться на более низкую заработную плату в начале карьеры, но не готовы отказываться от сна ради перехода в ИТ. Таковы результаты исследования, проведенного школой ИТ-профессий Skillfactory и исследовательским центром «Зарплаты.ру». Опрос проводился методом онлайн-анкетирования среди 1790 россиян в возрасте от 18 до 55 лет в городах-миллионниках по всей России. Об этом CNews сообщили представители Skillfactory.

В ходе опроса выяснилось, что почти две трети россиян (64%) иногда задумываются о смене деятельности. Только 19% опрошенных полностью устраивает их нынешнее место работы.

Респонденты рассказали, что именно не устраивает их на работе сейчас, и почему они задумываются об изменениях. Из тех, кто задумывается о смене профессиональной деятельности, почти у половины опрошенных (47%) большая загруженность на работе, но при этом низкий уровень заработной платы. 43% отметили, что их не устраивает отсутствие карьерного роста, которое вводит их в депрессивное состояние. 36% респондентов выгорели и не получают никакого удовольствия от рабочего процесса. Кроме того, не всех участников опроса устраивает формат работы: 24% респондентов хотели бы иметь возможность трудиться удаленно.

Три четверти респондентов (77%), желающих сменить профессиональную деятельность, задумываются о переходе в ИТ-сферу. Такой выбор обусловлен тем, что большинству ответивших важна мобильность и свобода перемещений: 73% респондентов хотят иметь возможность работать удаленно из любой точки мира. Две трети опрошенных (65%) отмечают, что хотели бы перейти в ИТ из-за высокого заработка, а 61% респондентов считают ИТ одним из самых перспективных направлений, которое постоянно развивается.

Самым популярным направлением в ИТ-сфере оказался дизайн, 17% опрошенных выбрали бы для освоения эту специальность. Далее идет аналитика данных и тестирование (по 15%), администрирование (8%) и программирование (7%). Интересно, что 16% участников опроса без разницы, в какое направление ИТ переходить, они готовы освоить любую специализацию.

Вместе с тем многие респонденты, задумывающиеся о переходе в ИТ, боятся не справиться с нагрузкой. 42% из них переживают, что не смогут адаптироваться к новой работе и добиться успеха. 38% респондентов опасаются, что не смогут реализоваться в новой для себя сфере из-за возраста, и почти столько же (35%) думают, что столкнутся с проблемой поиска работы.

В целом россияне, мечтающие о карьере в ИТ, настроены серьезно потрудиться ради своей цели и готовы к тому, что при переходе в новую сферу они не смогут сразу найти высокооплачиваемое место работы, и их путь в ИТ окажется непростым (45% и 42% соответственно). 35% опрошенных готовы тратить все свободное время на обучение новой специальности, а 26% — к финансовым трудностям в первое время. При этом есть то, от чего россияне не готовы отказаться даже ради карьерной мечты: в первую очередь, от сна, это отметили 39% респондентов. 18% опрошенных также не готовы к переезду.

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Skillfactory — российская онлайн-школа ИТ-профессий, работает с 2016 г. Предлагает программы по Data Science, аналитике данных, программированию, ИТ-менеджменту и дизайну (школа Contented). Skillfactory также развивает совместные программы высшего образования в партнерстве с университетами и реализует проекты с государством. В 2023 г. на совместных программах онлайн-магистратур и ДПО с вузами обучается более 1100 студентов. Всего в школе обучается более 55 тыс. студентов. Самые популярные направления для обучения: тестировщик-автоматизатор на Python, профессия Data Scientist, fullstack-разработчик на Python, профессия Python-разработчик, профориентационный курс «ИТ-специалист с нуля» и специализация «Аналитик данных».