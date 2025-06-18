Более 500 российских компаний делегируют собеседования с кандидатами искусственному интеллекту

HRTech-компания «Поток» и Xenia AI объявили об интеграции и запуске новой функции — автоматическом проведении первичных собеседований с помощью искусственного интеллекта. Решение позволяет проводить отбор кандидатов без участия рекрутера: ИИ оценивает ответы, анализирует компетенции и формирует развернутый отчет для HR-специалистов. По данным компаний, технология сокращает сроки закрытия вакансий на 25-50%. Теперь более 500 HR-отделов по всей России смогут массово собеседовать кандидатов в полностью автоматическом режиме. Об этом CNews сообщили представители компании «Поток».

Решение работает на базе интеграции сервиса «Поток Рекрутмент» с онлайн голосовым ассистентом Xenia AI. Система адаптируется под разные типы вакансий — от операторов колл-центра до поиска узкопрофильных ИТ-специалистов и топ-менеджеров. Наибольший эффект автоматизация дает в сферах с интенсивным наймом и большим потоком кандидатов: ИТ и Digital, PR и цифровой маркетинг, продажи и клиентская поддержка, руководители среднего и высшего звена.

«Подбор на сложные вакансии требует глубокого понимания специфики позиции, умения отличить действительно опытного специалиста от того, кто лишь кажется таковым и экспертизы которой часто не хватает HR» — отметил Сергей Ахметов, генеральный директор HRtech-компании «Поток».

Например, остро это проявляется в ИТ: по данным исследования, проведенного «Хабр Карьерой» совместно с Telegram-каналом «Digital Ниндзя» в 2024 г., каждый третий ИТ-специалист (29%) завышал свой опыт в резюме. При этом 72,5% из них успешно проходили HR-фильтры и достигали своих целей.

Искусственный интеллект от «Поток» и Xenia AI решает эту проблему: проводит интервью по компетенциям на уровне senior-эксперта; выявляет неподходящих кандидатов до встречи с рекрутером; фиксирует попытки обмана через анализ поведения.

Когда кандидат откликается на вакансию, «Поток Рекрутмент» автоматически передает его данные в Xenia AI. ИИ-ассистент проводит собеседование: задает вопросы по заданному сценарию, оценивает ответы по ключевым компетенциям и в реальном времени отвечает на уточнения соискателя о вакансии. Все происходит онлайн и не требует установки дополнительного программного обеспечения.

По итогам интервью система формирует развернутый отчет, который выгружается в «Поток Рекрутмент». В отчет входят: полная видео- и аудиозапись диалога; точная расшифровка ответов с оценкой навыков по 10-балльной шкале; комментарии ИИ с обоснованием каждой оценки; данные о подозрительной активности: переключение вкладок, использование поисковых систем и сторонних ресурсов во время собеседования.

Это обеспечивает прозрачность отбора и исключает субъективный фактор, позволяя принимать более обоснованные решения на основе объективных данных и сокращая нагрузку на HR-отдел.

Сергей Ахметов: «ИИ-ассистент не только точно оценивает профессиональные навыки, но и ведет диалог на уровне, который удовлетворяет даже опытных специалистов — от middle и выше, включая senior и руководящие роли».

Технология удобна для всех участников процесса. Кандидаты ценят возможность проходить собеседования в удобное для себя время и получать объективную оценку профессиональных навыков — средний балл удовлетворенности соискателей составляет 4.7 из 5. Это коррелирует с исследованием «Зарплата.ру»: три из четырех кандидатов положительно относятся к ИИ-интервью.

Позитивная обратная связь от кандидатов и глубокий объективный анализ ответов выгодно отличает новое решение от примитивных чат-ботов и роботов-прозвонщиков, которые часто вызывают раздражение соискателей.

«По данным клиентов, после внедрения Xenia AI, до 80% кандидатов из шорт-листа, отобранного нашим ИИ, в итоге получают предложение о работе», – сказал Никита Уанс, CEO Xenia AI.

Подключение занимает минимальное время и не требует участия ИТ-отдела — система работает автономно после настройки.

Интеграция стала логичным развитием системы автоматизированного подбора от «Поток». Платформа уже использует ИИ для: поиска релевантных резюме на джоб-бордах; генерации персонализированных сообщений кандидатам; составления вопросов для интервью.

Новая функция автособеседований дополняет эти возможности, делая «Поток Рекрутмент» первой ATS-системой закрывающей полный цикл подбора — от поиска кандидатов до автоматизированной первичной оценки.