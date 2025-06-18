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Уанс Никита
УПОМИНАНИЯ
|18.06.2025
|Более 500 российских компаний делегируют собеседования с кандидатами искусственному интеллекту 1
|15.01.2024
|Xenia AI запускает ИИ-голосового ассистента для автоматизации собеседований 1
Уанс Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7803 1
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1206 1
|Xenia AI - Ксения – ИИ-голосовой ассистент 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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