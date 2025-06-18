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Индексная книга (каталог) CNews*
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Уанс Никита


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Более 500 российских компаний делегируют собеседования с кандидатами искусственному интеллекту 1
15.01.2024 Xenia AI запускает ИИ-голосового ассистента для автоматизации собеседований 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Уанс Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7803 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15199 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2128 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3219 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1206 1
Xenia AI - Ксения – ИИ-голосовой ассистент 2 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17910 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14206 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11160 1
Английский язык 6753 1
HRM - HR брендинг 96 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
Создано именных указателей - 177050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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