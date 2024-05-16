Россияне рассказали, какое зарплатное предложение заставит их покинуть нынешнего работодателя

В период продолжительных майских праздников большинство (72%) трудоустроенных россиян задумывались о перспективах смены работы. Почти треть (32%) считает, что самый оптимальный период для карьерных изменений – осень, а 23% – лето. Такие данные следуют из результатов опроса исследовательских центров «Зарплаты.ру» и платформы для работы с внештатными исполнителями «Консоль.Про». Опрос проводился в мае 2024 г. методом онлайн-анкетирования среди 1930 россиян из крупных городов России (с населением свыше 1 млн человек) в возрасте 25-55 лет. Об этом CNews сообщили представители исследовательского центра «Позиция» и «Консоль.Про».

В перспективе предстоящих шести месяцев 22% опрошенных будут искать новую работу. Главной причиной для этого стала необходимость в повышении заработной платы – недостаточным размер текущей заработной платы считают 71% респондентов. На втором месте (37%) оказались небольшие премии или их полное отсутствие. Еще 30% отметили, что их не устраивают текущие должностные обязанности, а 23% ищут компанию с корпоративными бонусами.

Участники опроса отмечают, что часто задумываются о карьерных изменениях при возникновении трудностей (34%) на текущем рабочем месте. Еще 27% постоянно хотят уволиться, а каждый четвертый – после того, как слышит истории успеха своих друзей или знакомых. Почти пятая часть опрошенных (19%) готова стать самозанятыми при переходе на новое место. На такой шаг респондентов толкает желание реже посещать офис (67%), работать с несколькими компаниями и получать прозрачные условия сотрудничества (25%).

Большинство опрошенных (64%) сталкивались с тем, что их пытались переманить в другие компании. Из них постоянно с «хантингом» встречаются только 7% соискателей, а каждого третьего, по его собственным заверениям, приглашают на новое место периодически. Среди множества факторов, которые могли бы интересовать россиян в новой компании, абсолютное большинство (71%) рассматривают исключительно уровень предлагаемой заработной платы. Половина готова отказаться от текущего работодателя за 100-200 тыс. руб. «на руки» ежемесячно, еще 35% – за 50-100 тыс. руб.

«Только треть респондентов не пытались переманить в другие компании. Подобная практика характерна для рынка труда в условиях, когда существует дефицит кадров. Тем не менее, единственный законный способ борьбы с компаниями, которые пытаются переманить ваших сотрудников – удержание специалистов через улучшение условий. Включать в трудовой договор запрет трудоустройства к конкурентам нельзя, такое условие ограничивает свободу человека –– сказала Анна Чеботарева, юрист, эксперт «Консоль.Про».

Опрошенные сотрудники компаний признались, что с приближением лета им все меньше хочется трудиться. Каждый третий заявил об абсолютном нежелании выполнять свои рабочие обязанности. Пятая часть опрошенных отмечают, что с приближением сезона отпусков у них усиливается желание перейти в другую компанию, а 17% с радостью бы начали собственный бизнес.

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