В России острая нехватка ИТ-безопасников и сетевых инженеров. Компании ищут их и не могут найти. Опрос

Россия столкнулась с большим дефицитом специалистов по кибербезопасности. Они очень нужны каждой третьей отечественной организации. Схожий спрос наблюдается и на сетевых инженеров. Нехватка таких специалистов растет на фоне того, как курьерам и водителям повсеместно начинают платить больше, чем дипломированным ИТ-специалистам.

Без работы не останутся

Российский бизнес в начале 2024 г. столкнулся с ощутимой нехваткой специалистов в сфере информационной безопасности. Более трети отечественных компаний, около 35% нужны безопасники прямо сейчас, приводит агентство РИА «Новости» статистику портала «Зарплата.ру».

Нельзя исключать, что острая потребность российских компаний в ИБ-специалистах – это следствие того, что после 24 февраля 2022 г. Россия в общем и российский бизнес в частности стали излюбленной мишенью хакеров всех мастей. Одни регулярно взламывают информационные системы организаций, другие устраивают массированные DDoS-атаки. CNews писал, то по итогам 2023 г. количество утечек информации, как и суммарный объем утекших данных, в России значительно выросли на фоне 2022 г.

На втором месте по востребованности среди российских компаний находятся сетевые инженеры – на начало 2024 г. в них нуждалась треть (33%) российских компаний. Эта профессия по роду обязанностей, которые выполняют ее представители, во многом напоминает профессию системного администратора. Актуальность последних, как сообщал CNews, за пределами России стремительно падает на фоне все большего распространения облачных сервисов.

Джуниорам здесь не рады

Согласно статистике портала «Зарплата.ру», российские работодатели не очень хотят видеть в рядах своих сотрудников ИТ-специалистов начального уровня, так называемых «джунов». Лишь 11% предприятий нуждаются в таких работниках – для сравнения, 37% компаний в настоящее время ищут ИТ-работников среднего уровня, то есть «мидлов». 20% находятся в поиске «сеньоров», то есть ИТ-шников с многолетним опытом работы и внушительным объемом накопленных знаний и опыта.

Но, что самое интересно, больше всего компаниям в настоящее время нужны стажеры, то есть работники, у которых вообще нет опыта работы. Потребность в таких ИТ-кадрах есть в 48% российских компаний.

Программисты по-прежнему нужны

Пока за рубежом живых программистов все чаще заменяют стремительно развивающиеся нейросети, в России они по-прежнему очень востребованы. Однако Python, с октября 2021 г. являющийся самым популярным языком программирования в мире, в России находится на втором месте по уровню востребованности специалистов.

Гораздо нужнее российским компаниям 1С-программисты, поскольку в бизнес-сегменте идет активный отказ от иностранного корпоративного ПО, которое чаще всего заменяют именно решениями «1С».

Также в России нужны программисты, пишущие на С++, JavaScript, PHP. В цене и те, кто владеет языком разметки HTML и языком стилей CSS, а также языком запросов SQL и опытом работы с СУБД PostgreSQ.

В дополнение к этому многие российские компании ищут мобильных разработчиков – они нужны каждой пятой организации. 15% готовы принять на работу бэкенд-разработчика. 11% ищут фронтенд-разработчиков. Менее востребованными среди работодателей оказались специалисты по цифровой трансформации – лишь 7% компаний ищут таких работников.

Как образовался дефицит

В августе 2023 г. глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России имеется нехватка около 700 тыс. ИТ-специалистов. Это давний тренд, начавшийся, как сообщал CNews, еще в 2020 г., и заметно усилившийся после 24 февраля 2022 г.

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Свой вклад в происходящее вносят и современные реалии, когда работать ИТ-специалистом становится менее выгодно, чем разносить товары и еду по городу. CNews писал, что курьерам и водителям зачастую платят больше, чем многим ИТ-шникам. Также в стране острая потребность в специалистах рабочих профессий, так что сейчас многим выгоднее выучиться, к примеру, на фрезеровщика, чем осваивать языки программирования.