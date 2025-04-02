83% россиян хотели бы работать четыре дня в неделю

«Русская Школа Управления» (РШУ) и сервис по поиску работы «Зарплата.ру» провели исследование и выяснили, что большинство россиян готовы перейти на 4-дневную рабочую неделю. Однако при одном важном условии — уровень зарплаты должен остаться прежним. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

В исследовании приняли участие 2159 человек: профессионалы из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

Готовы ли сотрудники работать четыре дня в неделю

Результаты опроса показали, что 76% респондентов поддерживают 4-дневную рабочую неделю, но только если их доход не изменится. Еще 7% готовы отказаться от одного рабочего дня, даже если зарплата снизится. При этом 17% не хотели бы работать по такому графику: 9% опрошенных полностью устраивает традиционная пятидневка, а 8% уверены, что сокращение рабочих дней приведет к увеличению нагрузки.

Какая рабочая неделя кажется оптимальной

Мнения о том, сколько часов в неделю нужно работать, разделились. 33% считают, что 32-часовая неделя (4 дня по 8 часов) – идеальный вариант. 27% выступают за 35-часовую рабочую неделю с гибким графиком. 19% поддерживают стандартные 40 часов. 21% готовы работать больше 40 часов, если это компенсируется высокой зарплатой.

Как компании относятся к балансу работы и личной жизни

Не все работодатели поддерживают стремление сотрудников сохранить баланс между работой и личными делами. 39% опрошенных заявили, что в их компании работа всегда в приоритете и руководство не поддерживает work-life balance сотрудников. 34% считают, что работодатель не обращает на это особого внимания и все зависит только от них самих. 27% отметили, что компания помогает поддерживать баланс и гибко относится к личным обстоятельствам сотрудников.

Что поможет работать продуктивнее

Респонденты выделили несколько ключевых факторов, которые помогли бы им повысить эффективность труда: улучшение организации работы внутри компании (57%); сокращение рабочего времени без потери зарплаты (53%); четкое разграничение рабочего и личного времени (43%); больше оплачиваемых отпускных дней (34%).

«Исследование показывает, что сокращение рабочей недели – актуальный тренд, отражающий стремление сотрудников к балансу между профессиональной и личной жизнью. Сегодня сотрудники не просто ищут стабильную работу, но и ожидают комфортных условий, которые позволят им работать продуктивно, не жертвуя личным временем. Это особенно важно в условиях растущего числа стрессовых факторов и перегрузок. Гибкие форматы работы, уменьшение количества рабочих дней и дополнительные меры поддержки могут повысить удовлетворенность персонала, а также его продуктивность. Компании, которые адаптируют свои подходы к организации труда, получают не только лояльных сотрудников, но и конкурентное преимущество. Внедрение современных моделей занятости может привести к снижению выгорания, росту эффективности и общей удовлетворенности сотрудников работой. В конечном итоге, бизнес, который учитывает эти изменения, получает мотивированную и вовлеченную команду, готовую достигать высоких результатов», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».