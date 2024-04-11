Более двух третей россиян хотели бы работать в гибридном формате

Больше половины россиян, работающих удаленно, чувствуют потерю связи с коллегами, однако в офис готовы вернуться 34% сотрудников, и только если получат за это определенные бонусы. Таковы результаты исследования, проведенного школой дизайна Contented и исследовательским центром «Зарплаты.ру».

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования среди 1740 россиян в возрасте от 25 до 55 лет, работающих в офисе и удаленно, в городах-миллионниках.

Более двух третей россиян (69%), работающих сейчас в офисе, хотели бы перейти на гибридный формат работы, следует из результатов опроса. Полностью удаленно хотели бы трудиться только 14% опрошенных, и почти столько же (17%) вообще не хотят работать онлайн, им комфортно в офисе. Об этом CNews сообщили представители Contented.

Самым важным фактором для работы в офисе является наличие современного и удобного рабочего места с хорошим оборудованием, так ответили 70% респондентов. При этом только 38% из них отмечают, что их полностью устраивает офисное пространство. 49% опрошенных хотели бы иметь на работе удобную кухню для встреч с коллегами. Россиянам также важна зона отдыха с диванами и креслами, где можно расслабиться и переключиться (44%). 13% респондентов хотели бы иметь штатного психолога в офисе.

Важнейшим преимуществом работы из офиса для россиян является возможность быстрой коммуникации с коллегами (63%). 42% респондентов отметили, что в офисе получается лучше сконцентрироваться на задачах и отделить рабочее пространство от личного. Треть опрошенных ценят атрибуты корпоративной культуры — 31% отметили, что любят участвовать в событиях и мероприятиях компании. А 17% работать из офиса мотивирует бесплатная еда и напитки как возможность экономить на питании.

Большинство респондентов (78%) поделились, что им комфортно работать в офисе, однако несмотря на все преимущества и хорошие условия 39% из них хотели бы иметь возможность иногда работать из дома. Лишь 4% совсем не нравится их офис.

Почти половина россиян (45%), работающие сейчас удаленно, привыкли к такому формату и не хотели бы ничего менять. Интересно, что 34% опрошенных, все-таки готовы ходить в офис, но только при определенных условиях. Главной мотивацией для более чем половины из них (56%) является повышение заработной платы. 45% готовы отказаться от работы из дома, если местоположение офиса поменяется и станет более удобным для них. 33% респондентов важны улучшенные условия труда и бонусы в виде бесплатной еды, тренажерного зала, мастер-классов для сотрудников и удобных мест для отдыха.

Больше половины россиян (60%), работающих удаленно, отмечают, что чувствуют потерю связи с коллегами, и им не хватает общения. Даже забытый и раньше раздражающий всех процесс сборов на работу сейчас воспринимается как мотивирующий фактор — 40% опрошенных ностальгируют по выбору одежды и аксессуаров для похода в офис.

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Contented — профильная школа дизайна, работает с 2017 г., входит в состав школы ИТ-профессий Skillfactory. Предлагает программы по различным направлениям дизайна: UX/UI, графика и анимация, веб-дизайн, 3D-моделирование, компьютерная графика, верстка, мобильные приложения, дизайн интерьеров, 3D-анимация, обработка фотографий, 2D и 3D графика. Среди преподавателей школы — арт-директора, владельцы агентств, ИТ-специалисты и фрилансеры.