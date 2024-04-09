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HeadHunter не смог расплатиться за покупку проблемного актива

HeadHunter не смог полностью расплатиться за ресурс «Зарплата.ру» с ее предыдущим владельцем – зарегистрированным в Голландии холдингом HearstShkulev. Последний платеж в размере 111–188 млн руб. возвращались банками из-за санкционных ограничений.

HeadHunter не смог полностью расплатиться за «Зарплата.ру»

Рекрутинговый сервис HeadHunter не смог полностью расплатиться за приобретенный им ресурс «Зарплата.ру». Это следует из пояснений к бухгалтерской отчетности ООО «Хэдхантер.ру» (юридическое лицо сервиса в России), размещенной на сайте ФНС (Федеральная налоговая служба).

Сервис «Зарплата.ру» был запущен в начале 2000-х годов группой «Промсвязькапитал». В 2014 г. его приобрела издательским домом HearstShkulev, объединившим эту площадку с ресурсами job24.ru и Krasnodar.join.ru. Позиции «Зарплата.ру» были сильны в Сибири и на Урале.

Как покупали «Зарплата.ру»

В 2020 г. HeadHunter договорился с HearstShkulev о покупке 100% доли в «Зарплата.ру» за 3,5 млрд руб. Данная сумма включала в себя отложенные платежи на общую сумму 404 млн руб. Из этой суммы 216 млн руб. нужно было выплатить после завершения сделки. Второй отложенный платеж оценивался в 188 млн руб., их нужно было заплатить через четыре года после завершения сделки.

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Фото: © nikkimeel / Фотобанк Фотодженика
HeadHunter не смог полностью расплатиться за «Зарплата.ру» с голландским холдингом HearstShkulev из-за санкций

Первый из обозначенных платежей был выплачен в начале 2021 г. Судьба второго платежа зависела от возможных налоговых претензий в отношении «Зарплата.ру», размер которых мог достигать 586 млн руб.

К концу 2022 г. налоговые претензии к «Зарплата.ру» не были предъявлены, а минимальная сумма второго отложенного платежа составляла 111 млн руб. В отчетности за 2022 г. HeadHunter предполагала, что с учетом истории налоговых претензий, второй отложенный платеж должен быть выплачен.

Сколько в итоге HeadHunter осталась должна HearstShkulev, в отчете «Хэдхантер.ру» не сообщается. Известно лишь, что соответствующие денежные средства возвращались банками «из-за санкционных ограничений». Из-за ранее раскрытых материалов следует, что размер невыплаченного платежа составлял от 111 млн руб. до 188 млн руб.

Продавцом «Зарплата.ру» выступала голландская компания Hearst Shkulev Digital Ridgital network. Отметим, что сам HeadHunter не является объектом санкций. Пресс-служба HeadHunter отказалась от дополнительных комментариев по данному вопросу.

Как HeadHunter делал списания из-за ошибок в оценке «Зарплата.ру»

У HeadHunter и ранее были проблемы с «Зарплата.ру». При покупке данного актива была проведена стандартная процедура проверки (due diligence) и разработан план интеграции двух активов.

Однако в отчете за 2021 г. HeadHunter предупредил инвесторов, что проведенный ранее процесс due diligence мог быть не достаточен для оценки всех значащих деталей, а разработанный интеграционный план мог не включать всех необходимых шагов для достижения синергии и экономических эффектов.

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Отдельное заявление на данный счет делал аудитор HeadHunter – компания «Кепт» (бывшее подразделение KPMG) – назвав вопрос оценки деловой репутации «Зарплата.ру» одним из критических вопросов аудита. В итоге в 2022-2023 гг. Headhunet списал 657 млн руб. из-за обесценивания показателя (оценивает нематериальные показатели компании), связанного с «Зарплата.ру» .

Согласно данным базы «Контур.Фокус», выручка ООО «Зарплата.ру» за 2023 г. составила 880 млн руб., чистая прибыль – 235 млн руб.

Игорь Королев

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