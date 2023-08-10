HeadHunter списал 657 млн руб. из-за переоценки «Зарплата.ру»

HeadHunter списал 657 млн руб. из-за обесценивания сервиса «Зарплата.ру», приобретенного в 2020 г. за 3,5 млрд руб. Для оценки «Зарплата.ру» аудитору HeadHunter пришлось провести сложную работу с привлечением сторонних специалистов.

Списания HeadHunter из-за «Зарплата.ру»

Рекрутинговый сервис HeadHunter списал 657 млн руб. из-за обесценивания показателя гудвил, оценивающего нематериальные показатели компании. Об этом говорится в финансовом отчете HeadHunter за 2022 г. Списание связано с площадкой «Зарплата.ру», приобретенной HeadHunter в 2020 г.

По состоянию на конец 2021 г. показатель гудвил HeadHunter составлял 10,63 млрд руб., из которых на «Зарплата.ру» приходилось 2,92 млрд руб. На конец 2022 г. показатель гудвил снизился до 9,93 млрд руб., из них на «Зарплата.ру» приходится 2,26 млрд руб.

Возможные налоговые претензии к «Зарплата.ру»

Ресурс «Зарплата.ру» был создан в начале 2000-х годов группой «Промсвязькапитал». В 2014 г. его приобрел холдинг Hearst Skulev, объединив эту площадку с имевшимися у него региональными ресурсами по поиску работы job24.ru и Krasnodar.job.ru. Позиции «Зарплата.ру» были сильны в Сибири и на Урале.

HeadHunter приобрел 100% долю в «Зарплата.ру» за 3,5 млрд руб. Сумма сделки включала дополнительные платежи объемом 404 млн руб, из которых 216 млн руб HeadHunter должен было доплатить после завершения сделки, а еще 188 млн руб. должны быть выплачены в течение четырех лет после завершения сделки.

Первый из двух дополнительных платежей полностью выплачен, от второго платежа остается 111 млн руб. Размер второго платежа зависит от потенциальных налоговых претензий, которые может получить HeadHunter.

На момент приобретения сумма возможных налоговых претензий к «Зарплата.ру» оценивалась в 586 млн руб. При этом продавец актива взял на себя обязанность частично их компенсировать. На конец 2021 г. данная сумма сократилась до 432 млн руб., на конец 2022 г. – до 202 млн руб. Данная сумма снижается за счет истечения времени, в течение которого к компании могут быть предъявлены налоговые претензии.

Сложность оценки «Зарплата.ру»

В ходе приобретения «Зарплата.ру» HeadHunter провел проверку приобретаемого актива (due diligence) и разработал детальный план интеграции двух площадок. Однако в 2022 г. HeadHunter предупредил инвесторов, что проведенный ранее due diligence мог быть не достаточен для оценки всех значащих деталей, а разработанный интеграционный план мог не включать всех необходимых шагов для достижения синергии и экономических эффектов.

Электронные подписи от простой до «государственной»: что важно знать CNews Analytics

Как говорится в заявлении аудитора HeadHunter – компании «Кепт» (бывшее подразделение KPMG) - вопрос оценки деловой репутации «Зарплата.ру» стал для нее критически важным вопроса аудита. Для оценки некоторых существенных допущений, включая темпы роста выручки, маржу EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) и ставку дисконтирования, потребовалось сложное аудиторское суждение.

Прогнозируемые темпы роста выручки и рентабельности по EBITDA были сравнены с историческими результатами «Зарплата.ру», планами действия менеджмента и утвержденным советом директоров бюджетом. Также были привлечены специалисты с навыками и знаниями, которые помогли оценить ставки дисконтирования и обоснованность темпов роста выручки и рентабельности по EBITDA путем их сравнения с общедоступными рыночными данными по сопоставимым организациям (в том числе был специально разработан диапазон ставок дисконтирования на основе данных сопоставимых организаций).

Оценка стоимости ПО и бренда «Зарплата.ру»

Стоимость ПО, которым обладает «Зарплата.ру», в ходе сделки была оценена в 1,09 млрд руб, стоимость торговой марки – в 6,7 млн руб. Расходы HeadHunter на осуществление сделок по покупке «Зарплата.ру» и еще одного актива – сервису по автоматизированному подбору персонала Skillaz (был приобретен в 2019-2021 гг. за общую сумму 943 млн руб.) – составили 51,6 млн руб.