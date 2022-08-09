Бывшие руководители «Мегафона» заработали сотни миллионов на сделке с HeadHunter

HeadHunter потратил 1,55 млрд руб. на установление контроля над сервисом автоматизированного подбора персонала Skillaz. 556 млн руб. из них были выплачены бывшим топ-менеджерам «Мегафона», включая экс-гендиректора оператора Сергея Солдатенкова.

Как HeadHunter устанавливал контроль над Skillaz

Рекрутинговая платформа HeadHunter раскрыла условия сделки по установлению контроля над сервисом по автоматизированному подбору персонала Skillaz. Как следует из материалов компании, в 2021 г. был реализован опцион по приобретению 40% доли в Skillaz. Стоимость реализации опциона составила 556 млн руб.

HeadHunter вошел в число совладельцев Skillaz в 2020 г., приобретя долю размером 25,01% за 232 млн руб. Тогда же был заключен опцион на выкуп еще 40%, который и был реализован в 2021 г. После этого доля HeadHunter выросла до 65,02%. Далее HeadHunter приобрел долю размером 10% за 155 млн руб.

Таким образом, сейчас доля HeadHunter в Skillaz составляет 74,9%. Ее приобретение обошлось HeadHunter в совокупности в 943 млн руб. Весь Skillaz, исходя из двух последних сделок HeadHunter с долями в нем, оценивается в 1,39 млрд руб. – 1,55 млрд руб.

HeadHunter потратил 1,55 млрд руб. на плучение контроля над сервисом Skillaz, из которых 556 млн руб. были выплачены бывшим топ-менеджерам «Мегафона»

HeadHunter, установив контроль над Skillaz, начал консолидировать результаты площадки. За период с 31 марта 2021 г. по 31 декабря 2021 г. Skillaz принес HeadHunter 255 млн руб. выручки и 200 млн руб. убытка до налогооблажения.

Как менялись совладельцы Skillaz

Skillaz был основан в 2017 г. Андреем Крыловым, который продолжает занимать пост гендиректора сервиса. Согласно данным базы «Контур.Фокус», в середине 2018 г. 72% в ООО «Скиллаз» (юридическое лицо Skillaz) принадлежали ООО «Новые Эйчар Технологии», 60% которого владел Крылову, 30% - ООО «Мотор Финанс» (сейчас эта организация называется ООО «Цифровые решения» и принадлежит Роману Питиримову).

Еще 28% в Skillaz летом 2018 г. принадлежали Сергею Румянцеву, который в разное время работал на руководящих должностях в «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайна»), «Мобильных телесистемах» (МТС) и сети «Связной».

В том же 2018 г. Румянцев продал свою долю в Skillaz четырем топ-менеджерам «Мегафона»: президенту оператора Сергею Солдатенкову, операционному директору Анне Серебренниковой, директору по безопасности Петру Комарову и главному бухгалтеру Любови Стрелкиной. В течение 2018 г. позже указанная группа лиц приобрела у ООО «Новый Эйчар Технологии» еще долю размером 23,3% долю в Skillaz.

После этого Солдатенков стал владеть долей размером 33,3% в Skillaz, Комаров, Серебрянникова и Стрелкина – по 6,7%. Доля «Новые Эйчар технологии» сократилась до 46,6%. В 2019 г. доля «Новые Эйчар Технолоиги» отошла Крылову.

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После этого произошла сделка по приобретению HeadHunter доли размером 25,01% в Skillaz. Продавцами выступили все существующие на тот момент совладельцы Skillaz. После этого доля Крылова в Skillaz сократилась до 35%, доля Солдатенкова – до 25,01%, доля Комарова, Серебрянниковой и Стрелкиной – до 5% на каждого.

Сколько топ-менеджеры «Мегафона» заработали на сделке с HeadHunter

К 2020 г. все упомянутые топ-менеджеры «Мегафона» покинули компанию. В 2021 г., после реализации опциона на приобретение HeadHunter 40% в Skillaz, все четверо бывших топ-менеджеров «Мегафона» вышли из капитала компании. То есть заплаченные HeadHunter 556 млн руб. были разделены между ними.

В том числе Солдатенков получил от этой сделки 347 млн руб., Комаров, Серебрянникова и Стрелкина – по 69,5 млн руб. С учетом сделки от 2019 г. по покупке HeadHunter 25,01% в Skillaz, Солдатенков заработал на инвестициях в Skillaz 424 млн руб., Комаров, Серебрянникова и Стрелкина – по 84,3 млн руб.

Впоследствии HeadHunter выкупил 10% Skillaz у Крылова за 155 млн руб. Крылов остается владельцем доли размером 25,01% в Skillaz. Небольшая часть из принадлежащей ему доли в Skillaz заложена бывшим топ-менеджерам «Мегафона»: от 0,3% до 1,5% на каждого из четырех упомянутых персон.

Проблемы HeadHunter с властями из-за Skillaz

В 2019 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала HeadHunter нарушителем антимонопольного законодательства. Дело было возбуждено по заявлению разработчика ПО для автоматизированного подбора персонала Stafory – конкурента Skillaz.

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Обвинение в отношении HeadHunter был вызвано запретом платформы на использование работодателями стороннего ПО для автоматизированного подбора персонала. Размер штрафа, наложенного ФАС на HeadHunter, составил 737 тыс. руб. HeadHunter пыталась оспорить вердикт ФАС в суде, но безуспешно.