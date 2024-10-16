Российские ИТ-компании ужесточают требования к специалистам на фоне роста зарплат и увеличения рабочих нагрузок

Российские ИТ-компании усилили требования к специалистам. Опрос, проведенный ИТ-аутсорсинговой компанией ITQuick совместно с исследовательским центром «Зарплаты.ру», показал, что в 2024 г. компании начали предъявлять более высокие требования к навыкам сотрудников. Особенно это касается таких областей, как кибербезопасность, искусственный интеллект, машинное обучение и анализ данных. Об этом CNews сообщили представители ITQuick.

Исследование проводилось с 10 по 31 июля 2024 г. Опрос охватил 1200 руководителей отделов разработки, проектов, CEO и CTO из крупнейших российских городов.

Руководители отделов разработки российских компаний рассказали, в каких ИТ-профессиях сильнее всего выросли требования к кандидатам в 2024 г. Больше всего это коснулось специалистов по кибербезопасности (64%). Среди других сфер опрошенные выделили искусственный интеллект и машинное обучение — требования к профессиональным компетенциям выросли (37%), а в области анализа данных и облачных технологий — на 32% и 31% соответственно.

Одной из ключевых тенденций стал рост спроса на специалистов, владеющих новейшими технологиями и инструментами на основе нейросетей. Почти половина компаний (48%) используют OpenAI Codex или другие системы для автоматизации программирования, а 44% внедряют инструменты для оптимизации моделей и A/B тестирования. Специалисты, владеющие навыками промт-инжиниринга, получили дополнительные преимущества при трудоустройстве — 13% компаний уже рассматривают их как обязательное требование при найме сотрудников, а у 65% такие кандидаты попадают в приоритет.

Помимо ужесточения требований, респонденты отметили рост заработных плат в отдельных направлениях. Наибольшее количество опрошенных указало на увеличение зарплат у специалистов по кибербезопасности и ИИ. Согласно опросу, 63% и 59% респондентов соответственно отметили, что именно в этих сферах наблюдалось повышение доходов. Однако за этим ростом последовало увеличение рабочих нагрузок: более половины специалистов в этих областях сообщили о возросшем объеме задач, что также характерно и для разработчиков программного обеспечения.

На фоне этих изменений компании все активнее инвестируют в обучение сотрудников новым технологиям. Около 65% организаций уже увеличили бюджеты на обучение, а почти половина (48%) планируют нарастить в 2025 г. расходы на развитие ключевых ИТ-направлений, таких как искусственный интеллект, облачные технологии и кибербезопасность. Около 42% компаний увеличили инвестиции в обучение и развитие hard-навыков сотрудников, еще 23% значительно расширили бюджеты на эти цели.

Планируя бюджеты на ИТ-расходы в 2025 г., существенного увеличения расходов ожидают 16% респондентов, в то время как 30% компаний планируют оставить бюджеты на прежнем уровне. Между тем, лишь 7% опрошенных собираются сократить ИТ-расходы, причем 68% из них планируют уменьшить затраты менее чем на 10%. Эти данные подчеркивают общий тренд на оптимизацию расходов в условиях нестабильной экономики, одновременно сохраняя фокус на развитии технологий и укреплении позиций на рынке.

При этом некоторые направления в ИТ стали менее востребованными российскими компаниями в 2024 г. Среди них — специалисты по поддержке пользователей (23%), системные администраторы (30%) и тестировщики (13%).

Усиление требований и увеличение нагрузок привели к проблемам с наймом — такая тенденция не способствует разрешению проблемы, которая оказывает влияние на рынок уже несколько лет. Более трети компаний (37%) сообщили о нехватке квалифицированных специалистов, а конкуренция за кадры на глобальном уровне стала еще острее. Многие организации (44%) испытывают сложности с наймом сотрудников для работы на удаленной основе, что усложняет задачи по привлечению талантов.

«Компании будут сосредоточены на привлечении нужных компетенций вместо расширения штата из-за быстрого развития технологий: «станочник широкого профиля» не успевает глубоко изучать конкретные области. Необходима новая система оценки знаний и навыков для сопоставления компетенций сотрудников с задачами, что экономит время и повышает эффективность. Нами доказано, что такой подход увеличивает скорость и снижает ошибки в проектах в два и более раз. Автоматизация поможет компаниям улучшить процессы и стать быстрее и эффективнее конкурентов. Те, кто за 1-1,5 года быстрее внедрит современные технологии, включая ИИ, получат значительное конкурентное преимущество», — сказал основатель ITQuick Александр Сельдемиров.