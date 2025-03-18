44% россиян выбирают гибридный формат работы

«Русская Школа Управления» (РШУ) и сервис по поиску работы «Зарплата.ру» провели исследование и выяснили, какой формат работы больше нравится россиянам, а также как гибкий график и удаленка влияют на их продуктивность. В исследовании приняли участие 2159 человек: профессионалы из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

Результаты опроса показали, что большинство россиян предпочитают гибридный формат: 44% респондентов заявили, что им удобно работать несколько дней в офисе, несколько — дома. 20% выбрали исключительно офисный формат, а 19% — только удаленный. Для 17% формат работы оказался не важен.

Помимо гибридного формата, многие предпочитают еще и гибкий график. 32% опрошенных заявили, что у них есть возможность работать в удобное время: 13% сами решают, когда работать, а у 19% есть гибкий график, но с ограничениями. 43% участников опроса хотели бы работать по гибкому графику, но пока у них нет такой возможности. Только 25% заявили, что им удобнее фиксированный график.

При этом 54% респондентов отметили, что гибкий график повышает их продуктивность, потому что они могут работать в удобное время. Однако 18% признались, что им сложнее самостоятельно организовать день, поэтому эффективность снижается, а 28% не видят особой разницы.

Удаленная работа тоже пользуется популярностью. За последние два года 38% россиян работали вне офиса: 13% постоянно трудились на удаленке, 25% — периодически. 38% не имели такого опыта, но хотели бы попробовать дистанционную работу, а 24% заявили, что удаленка им не подходит.

Вместе с тем, 35% респондентов считают, что дома работают эффективнее, чем в офисе. 41% не видят разницы, а 24% признались, что на удаленке работают хуже.

«Гибридный формат работы для многих становится новым стандартом. Люди ценят возможность сочетать работу в офисе и дома, потому что это помогает сохранить баланс между делами и личной жизнью. Гибкий график тоже востребован, так как многие сотрудники отмечают, что он повышает их продуктивность. Однако важно понимать, что такой вариант подходит не всем — некоторым сложнее организовать свой день без четкого распорядка. Это касается и удаленной работы: она по-прежнему популярна, но ее эффективность все оценивают по-разному. Одни чувствуют себя продуктивнее дома, другие — наоборот. А значит универсального решения нет, и компаниям важно учитывать индивидуальные предпочтения сотрудников, чтобы поддерживать их мотивацию и высокие результаты», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».