ИТ-компании ужесточают требования к соискателям на фоне острейшей нехватки кадров. Сильнее всего придираются к безопасникам и ИИ-специалистам

Работодатели в российской ИТ-сфере стали предъявлять больше требований к кандидатам на открытые вакансии. Их совершенно не смущает тот факт, что в стране и без того дефицит ИТ-специалистов – они ужесточают требования к ним, тем самым усложняя самим себе поиск работников.

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Российские ИТ-компании начали завышать требования к специалистам в этой отрасли, сообщили CNews представители ИТ-аутсорсинговой компании ITQuick. Об этом говорят непосредственно ИТ-руководители – в июле 2024 г. эксперты ITQuick опросили 1200 начальников отделов разработки, проектов, CEO и CTO из крупнейших российских городов и выяснили, что те жестче всего придираются к кандидатам в сферах кибербезопасности, машинного обучения, анализа данных и искусственного интеллекта.

Требования касаются в первую очередь навыков сотрудников. А чем выше требования, и чем их больше, тем, что логично, сложнее найти работника. И все это происходит на фоне жесточайшего дефицита кадров в ИТ-отрасли – еще в августе 2023 г. глава Минцифры Максут Шадаев говорил о нехватке около 700 тыс. ИТ-специалистов. Более свежие данные министр к моменту выхода материала не раскрывал.

При этом, что особенно важно, сами ИТ-компании прекрасно осознают, что повышение требований к соискателям никак не решает проблему с дефицитом кадров в отрасли. Более трети организаций (37%) посетовали на нехватку квалифицированных специалистов на возросшую конкуренцию за кадры на глобальном уровне. Многие организации (44%) испытывают сложности с наймом сотрудников для работы на удаленной основе, что усложняет задачи по привлечению специалистов.

Избыточная переборчивость

Исследование ITQuick, проведенное совместно с порталом «Зарплата.ру» говорит о 64-процентном росте требований к специалистам в сфере информационно безопасности. На 37% они подскочили в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения, а в областях анализа данных и облачных технологий их рост составил 32% и 31% соответственно.

senivpetro / FreePik Пока одни компании ужесточают требования к кандидатам, другие наверняка пользуются этим и переманивают их

Авторы исследования утверждают, что в число ключевых тенденций на рынке труда в ИТ-сфере входит рост спроса на специалистов с навыками работы с технологиями и инструментами, связанными с нейросетями. «Почти половина компаний (48%) используют OpenAI Codex или другие системы для автоматизации программирования, а 44% внедряют инструменты для оптимизации моделей и A/B тестирования», – сообщили CNews представители ITQuick.

На фоне этого при выборе из двух кандидатов работодатель охотнее выберет того, в чьем распоряжении есть навыки так называемого промт-инжиниринга. Большинство компаний пока что рассматривают такие навыки лишь как дополнительное преимущество на собеседовании (65% респондентов), но нашлись и те, которые укажут соискателю на дверь, если тот не умеет работать с нейросетями (13%).

Также важно отметить, что некоторые направления в ИТ стали менее востребованными российскими компаниями в 2024 г. Среди них — специалисты по поддержке пользователей (23%), системные администраторы (30%) и тестировщики (13%).

Требуешь – будь добр соответствовать

Соискатели на ИТ-вакансии, понимая, что они сейчас в дефиците, отвечают на рост требований к ним со стороны работодателя увеличением размера запрашиваемой зарплаты. Как сказано в исследовании, в некоторых направлениях российской ИТ-сферы зарплаты действительно выросли – это совершенно точно коснулось специалистов по кибербезопасности и искусственному интеллекту.

63% участников опроса заявили, что выросли зарплаты безопасников, а 53% подметили, что ИИ-специалисты стали получать больше.

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С одной стороны, баланс соблюден – компании требуют большего багажа знаний от соискателей на вакансию, а те в ответ хотят получать более высокую зарплату. Но на деле никакого баланса нет, и чаша весов опять слоняется в сторону работодателей.

За ростом заработных плат последовало увеличение рабочих нагрузок. В ITQuick сообщили CNews, что свыше половины специалистов в областях ИБ и ИИ заявляют о возросшем объеме задач. Это коснулось еще и программистов.

Сделать сеньора из джуна

Еще одна тенденция, которая наметилась в российской ИТ-сфере – это рост затрат компаний на обучение своих сотрудников новым технологиям. Примерно 65% ИТ-компаний уже увеличили эту статью расходов, а 48% планируют в 2025 г. нарастить расходы на развитие ключевых ИТ-направлений. К таковым относятся ИИ, ИБ и облачные технологии.

Приблизительно 42% компаний увеличили инвестиции в обучение и развитие hard-навыков сотрудников (тех, что относятся непосредственно к их профессии), а 23% существенно расширили бюджеты на эти цели.