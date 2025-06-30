Каждый третий сотрудник страдает от бессонницы и тревожности из-за работы

«Русская Школа Управления» (РШУ) и сервис по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» провели исследование и выяснили, что 35% россиян страдали от бессонницы, тревожности или других физических проявлений стресса за последнюю неделю. Еще 22% чувствовали это в течение последнего месяца, 28% — более месяца назад. Лишь 15% никогда не сталкивались с такими симптомами. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

В опросе приняли участие 1600 человек: сотрудники компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

Не могу «выключиться»: что мешает расслабиться после работы

На вопрос о том, с какими стрессовыми ситуациями сталкивались за последние три месяца*, больше половины респондентов (51%) ответили, что не могли «отключиться» даже после окончания рабочего дня.

Почти каждый второй (45%) скрывал от коллег и близких эмоциональное истощение, а 39% засыпали с мыслями о рабочих задачах. Более трети (35%) пропускали обед из-за загруженности, а 33% отменяли личные планы из-за авралов. 23% работали во время отпуска, а 12% даже чувствовали вину, когда отдыхали в нерабочее время.

Главный источник стресса — деньги

Наиболее частой причиной стрессов на работе участники назвали несоответствие зарплаты объему и сложности задач (31%). Также среди причин — токсичная атмосфера в коллективе (18%), микроменеджмент со стороны руководства (16%) и переработки (13%). Некоторые пожаловались на отсутствие карьерных перспектив (10%) и чрезмерное количество совещаний (6%).

Конфликты из-за несправедливости и непонимания

Практически каждый четвертый (23%) опрошенный сообщил, что последняя напряженная ситуация на работе у него была связана с несправедливым распределением нагрузки. 22% столкнулись с грубостью и непрофессионализмом, 19% — с размытыми требованиями со стороны руководства. Среди других причин — нарушение личных границ (11%) и невыполненные обещания со стороны начальства (16%).

«Результаты исследования показывают, что многие сотрудники находятся в постоянном напряжении — работа не заканчивается даже с выходом из офиса, а отдых иногда сопровождается чувством вины. Стресс становится частью повседневности, и, если его игнорировать, это приводит к выгоранию, снижению эффективности и росту текучести кадров. Чтобы этого избежать, руководителю важно строить среду, где работа в радость. В первую очередь он своим поведением должен показывать команде настрой на работу, а сотрудники это будут считывать и транслировать в своих ежедневных действиях. Но не менее важно давать людям и возможность развиваться: учиться, брать на себя новые задачи, видеть возможности для роста. Такие условия помогают сохранять мотивацию и укрепляют команду», — сказала Анастасия Боровская, директор РШУ.

*Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.