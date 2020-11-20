Бывший вице-президент «Ростелекома» арестован по подозрению в коррупции
Экс-чиновник Минобороны и бывший вице-президент «Ростелекома» Дмитрий Куракин отправлен под арест до середины января 2021 г. по просьбе СК и решению Басманного суда. Его подозревают в незаконной продаже земель Минобороны, которой он мог заниматься с 2012 по 2017 гг. Ущерб, нанесенный им, предварительно оценивается следствием в 2 млрд руб.
Два месяца ареста
Заместитель председателя правительства Московской области (МО) Дмитрий Куракин отправлен под арест по подозрению в коррупции по решению Басманного суда Москвы. До перехода в правительство Куракин занимал пост вице-президента и административного директора «Ростелекома».
Куракин арестован до 17 января 2021 г., пишет «Интерфакс», вместе с двумя его предполагаемыми сообщниками, Владиславом Холодковым и Максимом Аном. Их подозревают в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
По мнению следствия, Дмитрий Куракин, пользуясь своим служебным положением, занимался переоформлением принадлежащих Министерству обороны России земель. Предположительно, он вел эту деятельность в период с 2012 по 2017 гг., когда он занимал пост главы департамента имущественных отношений Министерства.
Участки, принадлежавшие Минобороны, он продавал частным предпринимателям, которые те затем использовали под застройку и незаконные мусорные свалки. Следствие полагает, что он делал это при посредничестве чиновников лесного хозяйства, попутно вырубая и продавая лес на проданных участках.
Ущерб на миллиарды рублей
Куракин, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы, был задержан еще 18 ноября 2020 г. Чиновника поместили в изолятор вместе с экс-губернатором Ивановской области и действующим аудиторов Счетной палаты России (СП) Михаилом Менем. Его обвиняют в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области.
На аресте Дмитрия Куракина настаивал Следственный комитет России (СК). «В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Куракина Дмитрия Александровича меры пресечения в виде заключения под стражу», – заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
По данным следствия, ущерб от действий Куракина и его пособников достиг 2 млрд руб. На момент публикации материала Куракин свою вину в содеянном не признавал.
Следует отметить, что чиновник имеет орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден Дружбы и медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
Как Куракин пришел во власть
Дмитрий Куракин родился 5 ноября 1970 г., в 1993 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет (юридический факультет, специальность – «правоведение»). В течение следующих пяти лет он работал в частных компаниях из сфер юридического консалтинга и управления недвижимостью. Куракин также успел организовать собственную юридическую компанию «Северная корона».
В госструктурах Дмитрий Куракин работает с марта 1998 г., когда его по приглашению Германа Грефа утвердили на должность замруководителя управления по правовым вопросам Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. В октябре 2000 г. он возглавил этот Комитет.
Спустя два года Куракин перешел на пост директора государственного унитарного предприятия (ГУП) «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» в Санкт-Петербурге, на котором проработал до 2008 г. чтобы затем стать заместителем председателя Комитета по управлению городским имуществом правительства Санкт-Петербурга.
В 2010 г. Куракин стал председателем этого комитета, но в мае 2012 г. он оставил этот пост, начав работать зампредом правительства МО. В его ведении были различные вопросы экологии, природопользования, а также земельных и имущественных отношений. В ноябре 2012 г. Куракин перешел в Минобороны.
Из Минобороны – в «Ростелеком»
Дмитрий Куракин руководил департаментом имущественных отношений Минобороны в период с ноября 2012 г. по май 2017 г. На этом посту он сменил Евгению Васильеву, а в мае 2017 г. он перешел в «Ростелеком».
В телекоммуникационной компании Куракин занимал должности административного директора и вице-президента. В зону его ответственности входило управление имущественным комплексом «Ростелекома» и контроль над административно-хозяйственным управлением деятельностью компании.
По информации портала ComNews, Куракин был приглашен в «Ростелеком», чтобы ускорить продажу ее непрофильных активов, включая недвижимость. Подтверждений этой информации на момент публикации материала не было. В Госкомпании Куракин проработал сравнительно недолго – до сентября 2018 г., и причины его ухода не раскрываются.
С 20 сентября 2018 г. по настоящее время Куракин работает зампредом правительства Московской области и одновременно является ее министром экологии и природопользования.