Merlion стала официальным дистрибьютором Gauss

Merlion подписала дистрибьюторское соглашение c Gauss. Это российский бренд с многолетней историей, входящий в группу «Вартон», специализирующейся на производстве светильников и светотехнического оборудования.

Полученный статус официального дистрибьютора распространяется на весь спектр продукции вендора: светодиодные лампы и ленты, умные устройства и светильники. Продукты Gauss продаются более чем в 20 странах мира: от Италии до Китая.

В 2022 г. сотрудничество Merlion и Gauss направлено на закрытие потребностей пользователей в качественном светодиодном освещении по всей России, а развитые каналы сбыта Merlion в области розницы и b2b-сегмента позволят доставлять продукцию Gauss даже в самые дальние уголки страны,

«Бренд Gauss уже хорошо известен российскому пользователю, поэтому мы уверены в спросе на эту продукцию со стороны наших партнёров, – отметил Евгений Васильев, директор дивизиона VAD компании Merlion. – К тому же у Gauss считывается благородная миссия, состоящая в том, чтобы делать мир светлее – это, а также их стремление к экологичности очень импонирует и придаёт сотрудничеству особую ценность».

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«ТПК «Вартон» верит в совместное и качественное развитие сегмента светотехники в рамках общей с Merlion деятельности. Вместе мы сможем сделать потребителей счастливыми, чтобы они наслаждались ярким качественным освещением. Мы уверены в плодотворном сотрудничестве обеих сторон», – сказал Сергей Тряпицын, исполнительный директор управления торговой маркой Gauss.