ФСБ сажает россиянина в тюрьму за GPS-трекеры для собак

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Сотрудники ФСБ завели дело на россиянина за то, что он пытался продать GPS-трекеры Mini A8, купленные для своих собак. Теперь ему грозят четыре года тюрьмы, а следователь, ведущий это дело, не хотел приобщать к нему важные доказательства. После аналогичного случая и личного вмешательства Владимира Путина в УК РФ была внесена поправка, запрещающая обвинять продавцов устройств, подобных Mini A8, в нарушении Кодекса.

Под суд за GPS-трекер

Жителя Новосибирска Дениса Дорофеева могут посадить в тюрьму за попытку продажи портативных GPS-трекеров, которые он покупал для своих собак. Как пишет ресурс «Тайга.инфо», во время сделки с покупателем его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ), и теперь его обвиняют по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот технических средств для негласного получения информации). Самое суровое наказание за ее нарушение – четыре года лишения свободы.

По словам Дениса Дорофеева, трекеры модели Mini A8 он приобрел после того, как соседи стали жаловаться на громкий лай двух его собак, проживающих в его квартире, когда никого кроме них не было дома. В этих трекерах есть функция фиксации уровня звука, и они выполнили свою работу – подтвердили факт громкого лая.

По завершении эксперимента от использования трекеров Дорофеев отказался. «Мы купили специальные кинологические ошейники, а трекерами перестали пользоваться. Они не очень хорошо показываю геолокацию. Так они и пролежали до февраля 2020 г.», – отметила его жена Анастасия Дорофеева.

Продавцы подобных трекеров по умолчанию не считаются нарушителями УК РФ

Зимой 2020 г. Денис Дорофеев решил продать Mini A8 в связи с материальными трудностями, возникшими на фоне пандемии коронавируса COVID0-19. Однако вместо реального покупателя на сделку пришли сотрудники ФСБ.

Как проходила контрольная закупка

По словам Дорофеева, для продажи трекеров он выложил объявление на одном из сайтов объявлений (название не раскрывается), и уже на следующий день ему позвонил покупатель, с которым Денис хотел договориться о встрече у своего дома. Покупатель же предложил встретиться «с его другом» на парковке торгового центра.

«Он говорит, у меня 12 газелей, и у меня подозрение, что два человека ездят на левак, мол, могу ли отследить их. Я говорю, можешь, но он показывает с погрешностью 500−600 метров. Он отдает деньги, я отдаю их жене. И тут: “А мне надо 12”. Я говорю, что нет у меня, только две. Он, видимо, какой-то сигнал подал, и тут же подходят сотрудники ФСБ и отводят нас в УАЗик», – рассказал порталу «Тайга.инфо» историю своего задержания Денис.

Дорофеев рассказал, что в машине было еще несколько человек, двоих из которых представили как понятых. Ему предложили на месте написать чистосердечное признание, но Денис отказался и потребовал отвезти его в полицейский участок. При этом, как отметил Дорофеев, пока он находился в одной машине, трекеры были в другой – представители спецслужб не изымали их и не клали в пакет для улик.

Неожиданные последствия

В мае 2020 г. в 4 часа утра в квартиру к Дорофеевым пришли с обыском. По словам новосибирца, силовики были без масок, несмотря на разгар пандемии коронавируса, и заявление на обыск они продемонстрировали не сразу. Кроме того, как Денис рассказал «Тайге.инфо», они отказали ему в просьбе привлечь в качестве свидетелей его соседей, заявив, что «понятые будут только наши».

В ходе обыска Денис Дорофеев предоставил силовикам пакет, в котором ему прислали ставшие причиной всех проблем GPS-трекеры. Затем его увезли на допрос и привлекли к делу в качестве подозреваемого. Согласно материалам дела, его расследованием занимается следователь Заельцовского межрайонного отдела Следственного комитета России (СК) Антон Дзюба.

Беспристрастное расследование

На допросе новосибирец отказался признавать свою вину, в ответ на что следователь не дал ему ознакомиться с делом. «Если ты не будешь признавать вину, я жену тоже привлеку, у вас будет группа лиц и сговор», – цитирует Дорофеев порталу «Тайга.инфо» слова следователя.

Подозреваемый отметил и тот факт, что поначалу следователь не стал прикладывать к делу важные сведения, которые помогли бы доказать невиновность Дениса, а именно – скриншоты с сайтов интернет-магазинов и записи телефонных разговоров с продавцами, где указано, что трекеры продаются свободно и лицензия для них не нужна. По данным «Тайга.инфо», в итоге скриншоты все же были приобщены к делу. Судьба записей разговоров на момент публикации материала оставалась неизвестной.

Высокое качество экспертизы

Специалисты ФСБ провели экспертизу устройств, с которой ознакомился подозреваемый. В ней сказано, что трекеры Mini A8 признаны «специальными техническими устройствами, предназначенными для негласного получения акустической информации». Проводивший экспертизу сотрудник обосновал свои выводы тем, что устройство имеет «малые габариты», и что на нем «отсутствуют индикаторы режима работы и маркировочных обозначений». При этом к итогам экспертизы были приложены снимки трекеров, на которых отчетливо были видны их названия, логотип ОС Android и кнопка SOS.

Дорофеев подал ходатайство о проведении повторной экспертизы, на что получил отказ от следователя по той причине, что «квалификация эксперта являлась достаточной». На момент публикации материала над ним висела угроза тюремного заключения.

Аналогичный случай

Трекер Mini A8 фигурирует в еще одном полностью аналогичном случае, произошедшем в 2017 г. с фермером Евгением Васильевым из Курганской области. Он приобрел это устройство на AliExpress для отслеживания своего теленка, но тоже был задержан по обвинению в нарушении ст. 138.1 УК РФ.

Васильев смог избежать тюрьмы – о пересмотре его дела распорядился лично Президент России Владимир Путин. Как сообщал CNews, в марте 2018 г. дело против него было прекращено.

Следствием произошедшего стало появление в августе 2019 г. в ст. 138.1 УК РФ примечания, гласящего, что к шпионским устройствам не относятся «находящиеся в свободном обороте» устройства «с открыто расположенными на них органами управления <…> или наличием на них маркировочных обозначений, указывающих на их функциональное назначение». Трекер Mini A8 полностью подпадает под это описание.

Таким образом, Дениса Дорофеева могут посадить в тюрьму вопреки поправке к статье российского Уголовного кодекса, принятым после резонансного дела, на которое отреагировал лично Владимир Путин.