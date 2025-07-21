Плохо прогнозируемые эффекты при внедрении ИИ — ключевой барьер для 61% промышленных предприятий

Совместное исследование ФГАУ «Цифровые индустриальные технологии» (ФГАУ «ЦИТ») и ИТ-компании «К2Тех» показало, что ключевым барьером при применении ИИ являются плохо прогнозируемые эффекты. Также респонденты называли проблемы с кибербезопасностью, кадрами, нехваткой реальных кейсов, неготовностью ИТ-инфраструктуры. Но даже плохо прогнозируемые эффекты являются главным стимулом для компаний применять ИИ — предприятия поделились, каких эффектов они ожидают. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

ИТ-компания «К2Тех» провела исследование по теме промышленного ИИ. В ходе него было опрошено более 100 ключевых предприятий из отраслей машиностроения, нефтегазохимии, энергетики, горной металлургии и добычи.

Исследование показало, что ключевым барьером при применении ИИ являются плохо прогнозируемые эффекты. Эту проблему отметили более 61% опрошенных.

«Сложно просчитать эффект от применения ИИ. Самое очевидное — это сокращение трудозатрат на рутинных операциях. Но если мы копнем чуть глубже, не до конца известно, какой совокупный эффект даст нам ИИ в будущем. При этом компании, которые не начнут применять эту технологию, будут неконкурентоспособны», — сказал директор по отраслевым решениям для машиностроения ИТ-компании «К2Тех» Евгений Васильев.

Также среди основных барьеров респонденты выделяли: риски кибербезопасности (более 53%), нехватку на рынке реальных эффективных кейсов внедрения (более 46%), отсутствие квалифицированных кадров (более 38%). Еще одна проблема — неготовность ИТ-инфраструктуры. На 100% готова и автоматизирована она оказалась лишь у 7% респондентов. У остальных она не полностью готова для запуска и масштабирования нагрузок. Более 30% промышленных предприятий назвали существенным барьером также нехватку бюджетов.

«Для внедрения ИИ многим компаниям необходима помощь государства. Минпромторг России прорабатывает новую меру государственной поддержки, направленную на повышение уровня производительности труда. Предполагается, что субсидия будет частично покрывать расходы на приобретение лицензий, программно-аппаратных комплексов, в том числе средств защиты информации, и другие чувствительные для предприятий направления расходов», — сказал заместитель директора по информационным технологиям ФГАУ «ЦИТ» Максим Минин.

Главный стимул внедрять ИИ при наличии барьеров — это эффекты.

Исследование показало, что более половины промышленных предприятий ожидают, что ИИ поможет увеличить эффективность планирования и прогнозирования, снизить издержки и риски аварий на производстве.