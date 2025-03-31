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Пользователи «ВКонтакте» получили возможность публиковать посты и клипы в соавторстве

«ВКонтакте» представила соавторство в постах и клипах. Авторы, бренды и сообщества получили возможность создавать коллаборации, приглашая до четырёх соавторов.

Совместная публикация отображается сразу в нескольких профилях и сообществах. Лайки и комментарии собираются под одним постом, объединяя аудиторию. Музыканты могут запускать совместные анонсы, релизы и объединять фан-базы, блогеры и бренды — делать кросс-промо, предприниматели и эксперты — публиковать полезный контент и привлекать новую аудиторию.

«Наша стратегическая задача — развивать инструменты, которые помогают авторам оригинального контента получать доступ к новым аудиториям и выстраивать взаимодействие с ними. Соавторство в клипах и постах — эффективный инструмент, который упрощает работу с совместным контентом и делает коллаборации удобнее. Особенно он полезен начинающим авторам, помогая им быстрее развиваться и наращивать охваты», — отметил директор по продукту «ВКонтакте» Евгений Васильев.

Совместные публикации доступны всем пользователям «ВКонтакте» с открытыми профилями и сообществами.

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