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МТТ запускает фабрику голосовых роботов

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

МТТ, федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал новый перспективный продукт – VoiceBoх, который позволяет автоматизировать голосовые коммуникации с клиентами.

В личном кабинете VoiceBoх можно собрать голосового робота, который будет выполнять только нужные функции, решающие задачи конкретного бизнеса. Он поможет сделать достижимость результатов проще, автоматизировать практически любой повторяющийся бизнес-процесс, требующий взаимодействия с клиентом. Новый сервис призван приблизить бизнес к конечным потребителям, избавить сотрудников от рутинных действий и переключить их на более важные дела, тем самым повысив качество обслуживания.

«В эпоху персонализации сервисов мы стремимся гибко подходить к потребностям клиентов и создавать как индивидуальные решения для крупных компаний, так и универсальные инструменты для автоматизации рутинных, но, в то же время важных бизнес-процессов, требующих голосовой коммуникации с клиентом, - сказал Евгений Васильев, генеральный директор компании МТТ. - VoiceBoх позволяет в одном «окне» получить комплекс услуг: голосового робота, услуги связи и нумерацию. Что существенно экономит время и финансовые ресурсы».

Интерфейс VoiceBoх прост и интуитивно понятен. Работать в нем может любой специалист без навыков программирования. Робот собирается из готовых функциональных блоков: входящие и исходящие вызовы, распознавание и синтез речи, интерактивное меню, логическая обработка, переадресация, интеграция с внешней базой данных. В зависимости от целей рекламной или информационной кампании можно выбрать подходящий номер: городской или в формате 8-800. Также можно планировать кампании на определенный период и в режиме реального времени отслеживать статистику. Кроме того, VoiceBox может быть интегрирован с большинством CRM-систем, например, Битрикс24 или amoCRM.

Решение особенно актуально сейчас, когда многие компании вынуждены перейти только на голосовые и текстовые коммуникации с клиентами. А также поможет компаниям, которые постепенно возвращаются в оффлайн и хотят оповестить клиентов о начале работы, смене локации, акциях и новых предложениях. VoiceBox может быть использован в различных отраслях и сегментах, где требуется автоматизация коммуникаций.

Например, интернет-провайдеры могут использовать робота для напоминаний клиентам о необходимости оплатить доступ в интернет и оценки уровня сервиса, опросов клиентов об удовлетворенности работой монтажников, качества услуг, и т.д. Салоны красоты, медицинские клиники, агентства недвижимости с помощью робота могут подтверждать или переносить визита клиента, а интернет-магазины информировать покупателя о статусе заказа или подтверждать доставку. VoiceBox позволяет автоматизировать любые повторяющиеся процессы.

Удобство VoiceBoх уже оценили ряд медицинских компаний, которые внедрили решение МТТ в условиях пандемии и смогли повысить эффективность коммуникаций с пациентами, обеспечив оперативное информирование и обработку обращений.

Еще одно важное преимущество нового продукта МТТ - платформа для создания робота предоставляется бесплатно, пользователь оплачивает только трафик.



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