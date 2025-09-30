Сервис «VK Видео» запустил поддержку авторов через VK Donut

В «VK Видео» появилась возможность поддержать авторов через кнопку под роликом или на странице канала. Для блогеров это дополнительный источник монетизации, для зрителей — доступ к эксклюзивному контенту.

У авторов есть возможность настроить один или несколько уровней поддержки с разными преимуществами: от эксклюзивных роликов до закрытых прямых эфиров и бонусного контента. Зрители выбирают подходящий уровень и получают все привилегии этого уровня и всех предыдущих. Настройка VK Donut доступна через сообщество, прикреплённое к каналу в «VK Видео».

С помощью VK Donut авторы «VK Видео» могут увеличивать доход и развивать канал, даже если он создан недавно — для подключения инструмента нет ограничений по числу подписчиков или просмотров.

«Популярность «VK Видео» продолжает расти: сервис объединяет десятки миллионов зрителей и авторов. Встроенная поддержка через VK Donut открывает новые форматы взаимодействия с аудиторией и дополнительный источник дохода. Мы последовательно развиваем различные сценарии монетизации, чтобы всё больше авторов могли расти и создавать оригинальный контент», — отметил вице-президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин.

«Монетизация в соцсетях меняется: важно не только помогать авторам зарабатывать, но и бесшовно встраивать поддержку в сам процесс потребления контента. Интеграция VK Donut в «VK Видео» — шаг в эту сторону: зрители получают доступ к дополнительному контенту, а авторы — стабильный источник дохода. Для нас это стратегический вектор: мы продолжаем развивать инструменты, которые делают творчество самодостаточным и помогают авторам строить долгосрочные отношения с аудиторией», — сказал директор по продукту «ВКонтакте» Евгений Васильев.