Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«ВКонтакте» представила «Тренды» в клипах: новый способ роста авторов и объединения пользователей вокруг актуальных тем

«ВКонтакте» представила «Тренды» в клипах: новый способ роста авторов и объединения пользователей вокруг актуальных тем. «Тренды» в «VK Клипах» помогают авторам и брендам расширять аудиторию, участвуя в популярных темах и актуальных обсуждениях. Для зрителей это возможность получать больше интересного контента и поводов для диалога.

Актуальные тренды встроены в процесс создания коротких видео: на этапе публикации авторы видят подсказки с популярными хештегами и музыкой. Клипы с трендовым хештегом или треком становятся заметными в ленте и чаще попадают в поле внимания: алгоритмы учитывают актуальность темы и интересы зрителей, помогая качественным роликам выходить на более широкую аудиторию. Механика доступна сообществам и профилям «ВКонтакте».

В специальном разделе собраны актуальные тренды и календарь заметных событий — они подсказывают авторам, что популярно сейчас и что может вызвать интерес в будущем. Виральные события получают свою витрину внутри «VK Клипов»: у каждого тренда есть страница с подборкой клипов и авторов, которые его поддерживают.

С помощью «Трендов» начинающие авторы могут заявить о себе, а креаторы с аудиторией — увеличить вовлечённость. Для брендов инструмент становится способом органично входить в разговор с пользователями, а для зрителей — быть частью обсуждения популярных тем.

«Сегодня самые заметные тренды рождаются в коротких видео, каждый день «VK Клипы» собирают 3 млрд просмотров. Идеи пользователей быстро становятся массовыми и объединяют миллионы зрителей, авторов и брендов. Наша задача как платформы — поддерживать этот процесс: помогать находить актуальные темы и вдохновлять на создание контента. Мы создаём условия, в которых креаторы и бренды находят новые возможности для роста, а зрители — темы и истории, которые объединяют людей вокруг общих интересов», — отметил директор по продукту «ВКонтакте» Евгений Васильев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Борченко, SL Soft: 80% сотрудников отправляют рабочую информацию в нейросети

Создателя Chronopay посадили на 10 лет

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Amazon засекретила реальный расход воды своими ЦОДами

Как ИИ помогает автоматизировать работу с документами

Более сотни расширений к браузеру Chrome атакуют WhatsApp

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/