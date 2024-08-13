«Одноклассники» запустили новую систему приватности публикаций

«Одноклассники» обновили систему приватности публикаций. Теперь в соцсети можно выбирать, кто увидит публикацию на странице: только друзья, все пользователи соцсети или аудитория сервиса «Увлечения». Новая система позволяет ограничить доступ незнакомых людей к отдельно взятым постам и реакциям на них – даже при открытом профиле. Об этом CNews сообщили представители «Одноклассников».

Новый подход к приватности позволяет настроить видимость конкретной публикации независимо от того, открытый или закрытый профиль у пользователя. Так, если все заметки видны только друзьям, отдельно взятую можно сделать доступной всей аудитории соцсети, и наоборот. Новая система также ограничивает видимость «классов» в ленте: если пользователь ограничил видимость публикации только для своих друзей, то их реакции на заметку не появятся в ленте посторонних пользователей.

Одноклассники «Одноклассники» запустили новую систему приватности публикаций

«Мы видим растущую потребность пользователей делиться своими мыслями и контентом с ограниченным кругом лиц. Многие люди рассматривают свой профиль в «Одноклассниках» как личное пространство и не всегда хотят получать комментарии или реакции на контент от посторонних. Чтобы сделать среду для общения в ОК еще более комфортной, мы запустили новую систему приватности, которая позволяет ограничить не просто видимость публикации в своей ленте, но и видимость реакции на нее даже при полностью открытом профиле», – сказал Александр Москвичев, директор по продукту в «Одноклассниках».

Новая система объединила все настройки приватности публикаций, в том числе возможность опубликовать заметку в «Увлечениях». Для этого нужно выбрать нужный параметр при размещении – после модерации, проверки редакторами «Одноклассников», она появится в сервисе и будет доступна его пользователям. Такая опция подойдет для публикаций, которые посвящены теме хобби и предназначены для широкой аудитории, разделяющей интересы автора. Благодаря этому публикации могут получить еще больший отклик аудитории, а пользователь – обратную связь и рекомендации единомышленников.

Как и ранее, пользователи ОК могут ограничить доступ ко всей своей ленте. Для этого нужно перейти в настройки профиля, выбрать раздел «Приватность» и указать, кто может видеть ленту – все пользователи или друзья. Посты будут отображаться и в «Заметках» на личной странице: закрытые от посторонних публикации также будут видны только друзьям в этом разделе (приватность можно настроить даже после размещения публикации). Кроме того, аудитории ОК уже была доступна возможность ограничить комментарии – запретить другим пользователям комментировать отдельные публикации.

Ранее соцсеть стала автоматически обнаруживать и размывать в ленте и комментариях изображения и GIF-файлы, которые пользователи считают эротическими, выявлять и нецензурные слова и скрывать их звездочками. Также «Одноклассники» используют модерацию на базе машинного обучения, чтобы ограничивать другой нежелательный и неприемлемый контент. Например, блокируют то, что предназначено для аудитории 18+, и размывают фотографии со сценами насилия. В прошлом году соцсеть запустила ML-модель, ограничивающую навязчивые знакомства и общение с нежелательными собеседниками на площадке.