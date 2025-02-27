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«Одноклассники» перезапустили раздел «Обсуждения»

«Одноклассники» перезапустили раздел «Обсуждения». В нем появились вкладки с самыми популярными на текущий момент дискуссиями в соцсети, а также серии лучших публикаций, индивидуально подобранные для каждого пользователя на основе его интересов. Об этом CNews сообщили представители VK.

В разделе «Обсуждения» появилась новая вкладка «Популярные». ML-модели «Одноклассников» анализируют поведение каждого пользователя и его предпочтения в контенте, и рекомендуют ему наиболее подходящие темы для обсуждения. Человек может перейти к посту и прокомментировать его, выразить эмоцию или репостнуть к себе на страницу. Вкладка «Популярные» включает актуальные посты с наибольшим количеством комментариев за несколько дней. Также в нее вошел виджет «Горячая тема», которая будет состоять из самых обсуждаемых дискуссий за день. Таким образом, пользователи могут быть в курсе наиболее популярных новостей, которые просматривают и обсуждают миллионы людей в «Одноклассниках».

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VK
«Одноклассники» перезапустили раздел «Обсуждения»

«Раздел “Обсуждения” пользуется популярностью в ОК. Его ежедневно посещает около 2,5 млн человек. Мы внесли в него ряд обновлений, чтобы нашим пользователям было удобнее узнавать об актуальных новостях, обсуждать популярный контент и делиться мнением о тех или иных событиях», – сказал директор по продукту «Одноклассники» Александр Москвичев.

Обновленный раздел уже доступен для всех пользователей соцсети.

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